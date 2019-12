«Io scippata a 77 anni: perdono i banditi ma basta raid contro gli anziani»

Rita è inseparabile dal suo bastone che la rende autonoma, nonostante i 77 anni e le patologie delle quali soffre. Non rinuncia a camminare, e a spostarsi da sola: nella sua abitazione ai Quartieri spagnoli ma anche in strada, esattamente come è accaduto due mesi fa, quando ha subito uno scippo violento.



«Sono stati attimi terribili. Ero uscita da sola, di mattina, come faccio spesso per sbrigare piccole commissioni, perché quando invece si tratta di andare a fare la spesa, mi accompagna sempre mia figlia».

Dove stava andando?

«Volevo raggiungere piazza Carità, avevo una visita medica, camminavo adagio, impugnando il bastone in una mano e la borsa nell’altra. All’improvviso mi sono sentita tirare con forza all’indietro e, istintivamente, senza capire che cosa stesse accadendo, ho stretto la borsa. Poi, l’uomo alle mie spalle mi ha strattonata, facendomi cadere: ho avuto una gran paura».

Che cosa temeva?

«Pensavo di morire. Ho cominciato a sentire un forte dolore a una spalla, al braccio e alla mano. Le fitte erano così violente che non riuscivo più a muovermi. Ho gridato, chiedevo aiuto, poi mi ha preso il panico. Sudavo freddo, ero molto confusa e agitata. Avevo capito che si trattava di uno scippo».

Una brutta esperienza.

«Gli anziani sono le vittime preferite, ancora di più quando si tratta di persone che hanno pure difficoltà a muoversi: diventiamo prede ancora più facili. Quello che mi sento di dire è: lasciateci stare. Lasciate stare gli anziani, potremmo essere le vostre mamme o le vostre nonne e, in un periodo come quello del Natale, l’invito è a non prendere cattive strade. Sono una donna molto religiosa, credo nel perdono e nei valori cristiani».

Vuole dire che perdona chi l’ha scippata?

«Sì, lo perdono. Anche se sto ancora molto male. Sono costretta a curarmi in seguito alla frattura all’omero e ai traumi a un braccio e a una mano. Sono stata ricoverata al Loreto Mare, devo proseguire le cure che al momento ho dovuto sospendere perché l’Asl Napoli 1 ha esaurito i fondi: fino a gennaio è tutto privato e non posso permettermi di pagare le terapie. Sono stati mesi difficili, con dolori in tutto il corpo, ma odiare non servirebbe a nulla. Mi auguro che dagli sbagli, si possa imparare».

I Quartieri spagnoli sono una zona a rischio?

«Quando si parla dei Quartieri c’è chi dice che si tratta di una zona dove si verificano molti scippi ma, negli ultimi tempi, ho sentito dire che si sono verificati diversi episodi anche in via Toledo. Il problema riguarda tutta la città. Probabilmente con l’approssimarsi delle vacanze di Natale, sono in aumento scippi e rapine: c’è più gente in giro ed è più facile che si verifichino violenze e aggressioni. Anche se, proprio io, sono rimasta vittima di scippi in zone diverse da quella dove abito. Mi strapparono la collanina, a Fuorigrotta, e ho subito anche altri furti, ma non mi era mai capitata una violenza così assurda, e la sensazione che potessi morire. È stato terribile e non lo dimenticherò più».

