Napoli, lo scudetto passa dal Meazza

Sabato 10 Marzo 2018, 23:04 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 23:04

Questa sera al Meazza contro l’Inter è a tutti gli effetti una prova verità per il Napoli nella corsa scudetto. Gli azzurri tornano in campo dopo il bruciante ko al San Paolo contro la Roma e giocano ancora una volta dopo la Juve impegnata nel pomeriggio a Torino contro l’Udinese e che potrebbe piazzare il sorpasso in testa alla classifica. Uno snodo cruciale, insomma, nella lotta tricolore per gli azzurri chiamati ad una prova di orgoglio e a rialzare la testa. La squadra di Sarri ha dimostrato quest’anno di...