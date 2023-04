Lo scudetto vinto dal Napoli è, per molti versi, qualitativamente migliore di qualsiasi altro scudetto perché frutto non di aiuti finanziari di dubbia provenienza o di artifici contabili di bilancio, ma di una superiore capacità manageriale. Quest’ultima è dimostrata dal concepimento di un disegno strategico particolarmente efficace.

E dall’attuazione di un perfetto piano organizzativo. È noto, del resto, che nel mondo delle imprese gioca la combinazione di efficacia ed efficienza quale chiave del successo aziendale.

È cioè comprensibile che in una competizione, sportiva o non sportiva, il risultato positivo discenda dalla correttezza delle decisioni prese dall’imprenditore, dalla capacità del management di impiegare al meglio le risorse disponibili, dall’esercizio di una forte “leadership” e, certo non ultima in ordine d’importanza, dalla qualità dell’organico utilizzabile.

Nel caso della Società Calcio Napoli tutti questi protagonisti sono presenti e agevolmente individuabili: lo stratega è il presidente Aurelio De Laurentiis, i principali manager sono il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli e l’amministratore delegato Aldo Chiavelli, il leader indiscusso è Luciano Spalletti e l’organico è quello rinnovato e arricchito dalle operazioni di mercato.

Da questo spaccato si deduce che lo straordinario risultato sportivo ottenuto ha certo molti padri, ma è figlio del concetto di “squadra”, immaginato e difeso lungo tutto l’arco del campionato. Bisogna dunque dare atto:

- alla bravura di un presidente che, nella conciliazione non facile di principi di sana economia e di amore per il rischio, ha saputo innovare contro il parere di tifosi e molti commentatori sportivi;

- all’abilità di un direttore sportivo che, a fronte di partenza di tanti giocatori illustri come Koulibaly, Mertens, Insigne, Ospina, è riuscito ad operare le sostituzioni giuste con fuoriclasse georgiani, coreani ecc.;

- alla professionalità ed esperienza di un allenatore come Spalletti che non solo ha ottimizzato l’impiego dei giocatori ma ha creato e mantenuto un gruppo fortemente motivato;

- alla qualità e all’impegno di calciatori che hanno reso al massimo in una società ben gestita e in un ambiente sereno.

Qualche commento in più e più che meritato da De Laurentiis che, dalle macerie di un fallimento, è stato capace di portare il Napoli al centro del palcoscenico calcistico europeo. Questo, e la cosa non è certamente di poco conto, praticando una sana gestione e resistendo a pressioni clamorose e fuori posto della piazza.

In conclusione, il modello Calcio Napoli può essere assunto come modello imprenditoriale da imitare anche in altri casi, come per esempio quello dell’amministrazione cittadina. Una società con un’organizzazione leggera e con un gruppo di uomini molto motivati ha difatti dimostrato che a Napoli si possono realizzare progetti ambiziosi senza il ricorso a finanziamenti di mecenati non sempre di elevata moralità e senza dovere chiedere e ottenere trattamenti di favore.

La realtà del Calcio Napoli, alla luce degli incredibili risultati finora raggiunti (ultimo quello della strepitosa vittoria a Torino contro la Juventus), è senza dubbio una favola che va vissuta con grande orgoglio e che, proprio per le difficoltà superate, merita di essere ricostruita in alcuni momenti topici. Quello che, con qualche enfasi, può essere definito quasi un miracolo, è stato tuttavia vissuto anche con momenti ed episodi di tensione frutto di circostanze casuali o ambientali. A questo proposito, infatti, come dimenticare il clima di ostilità nei confronti di De Laurentiis, lo scetticismo di tecnici e commentatori sul futuro della squadra, le riserve sull’allenatore e sui nuovi acquisti? Come dimenticare i pronostici di certa stampa settentrionale sulla difficoltà di conquistare l’ingresso nella Champions? Come dimenticare il peso negativo esercitato in certe circostanze (passaggio alla semifinale della Coppa) da una pseudo tifoseria organizzata e da una classe arbitrale mal disposta verso i nuovi protagonisti del calcio italiano?

Oggi, stiamo fortunatamente vivendo una situazione del tutto diversa con una città divenuta entusiasta, compatta, orgogliosa di tifare per il Napoli, di divertirsi a conclusione di una eccezionale campagna acquisti che ci ha fatto scoprire nuovi fuoriclasse.

Cari tifosi, tocca ora a noi dimostrare di saperci meritare e godere con grande entusiasmo questo scudetto di qualità, che s’inserisce in un momento favorevole per la città e che dobbiamo accingerci a festeggiare senza eccessi con l’augurio di meritarci a breve un quarto campionato con le stesse soddisfazioni di questo che ormai è alle battute finali.