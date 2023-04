«Non possiamo non dirci napoletani». Non era proprio così la frase-culto di don Benedetto Croce che proprio di culto parlava e, un po’ rassegnato, illustrava, nel famoso saggio scritto ottantuno anni fa e pubblicato con lo stesso titolo, i motivi per cui siamo tutti - almeno un po’ - cristiani.

Ma seppure di fronte a tutt’altra filosofia, più terra terra e decisamente più abbordabile, anche la sfera calcistica può dire la sua e accampare un suo spazio nella mappa ideologica o geopolitica del Paese.

Tanto per cominciare si può dare per scontato che nell’area- Mezzogiorno, “scudetto” non significa altro che Napoli. Certo, ma con parametri geofisici borderline, non si può dimenticare l’eccezione del Cagliari di Gigi Riva, il dirompente “rombo di tuono” della straordinaria impresa isolana del 1970. Per il resto, in ambito del Mezzogiorno, solo e sempre Napoli (vale poco il riferimento a Roma e Lazio, seppure la capitale, porta del meridione, sia entrata, ma per altri versi, nei meccanismi della Cassa per il Mezzogiorno). Delimitato e sgombrato il campo, per lo scudetto al Sud si pone invece la vera questione. “Quante volte?” Si tratta proprio di una domanda da confessionale. E in tal caso il “peccato” è l’astinenza, la scarsa pratica che rinvia di quasi trent’anni in trent’anni, il - più o meno- pio esercizio di una virtù che ha molti devoti; e tanti più ancora da quando il titolo del “tempio maggiore”, lo stadio, è passato da un apostolo delle genti, come San Paolo, a un apostolo delle folle come Diego Armando Maradona, santo forse no, dal punto di vista canonico, ma quanto a presa sui “fedeli”, beh, inutile parlarne.

La questione è appunto quella dei trent’anni, una scadenza che si conta sul filo delle generazioni, anzi delle epoche, vista l’accelerazione dei tempi venuta a corredo della rivoluzione tecnologica. C’era appena Internet, l’ultima volta, sia nell’ottantasei che nel bis dell’89-90. E certo non si parlava di metaverso. C’era, si, Sanremo e chi mai poteva pensare alla pandemia e poi addirittura alla guerra nel cuore dell’Europa. Anche il terrorismo, lentamente veniva messo alle corde. I mitici anni Ottanta, a Napoli erano un po’ più mitici, ma anche più complicati, che altrove, con il dramma del terremoto e la grande offensiva scatenata dalla camorra.

Non c’era, grazie a Dio, il Var, e si poteva esultare o disperarsi in diretta, senza attendere la prescritta autorizzazione da parte di una specie di comitato di garanti in appoggio ( o in contrasto) con l’altra pletora di arbitri e commissari disseminati in campo e lungo i bordi. Niente panchine lunghe, talvolta più affollate degli spalti alle spalle. Un altro calcio, un altro mondo.

C’era naturalmente la Salernitana, una “grande” riconosciuta e riverita, ma sui campi della serie C o della terza serie, frequentati per lunghi decenni. Proprio all’ultima curva degli Ottanta, nella stagione 89-90, ecco Agostino Di Bartolomei che, prima del dramma, riuscì a scrivere la nuova storia granata con la conquista di una serie B, trampolino di lancio verso i traguardi dell’oggi. Uno, certamente il più suggestivo, porterà proprio la data - presumibilmente, con lo slittamento - di domenica 28 aprile 2023, stadio Diego Armando Maradona: chi mai avrebbe immaginato che i granata potessero aver posto, e così da vicino, nientemeno che nella vicenda scudetto? Quest’incrocio che, per il Napoli, è con vista sul tricolore, non è meno significativo, in un certo senso, per la Salernitana, poiché sancisce in via ufficiale e definitiva, l’appartenenza a tutta un’altra storia. Al “Maradona”, Napoli e Salernitana, con lo scudetto a bordo campo fanno venire in mente, in chiave meridionalista, un altro incontro, di altri tempi, giocato non lontano da qui, a Teano, e non da squadre, ma tra Vittorio Emanuele e Garibaldi, sullo sfondo dell’Italia da fare: di fronte, l’ordine costituito, il vecchio blasone e l’ esuberanza delle “camicie rosse”, perfetta nemesi storica per una squadra dalle casacche granata, chiamata, per di più, la “Bersagliera”. Si parla di Risorgimento e quantomeno come sostantivo, niente appare più congeniale, ancora oggi, nel territorio al di sotto del Garigliano.

E qui ritorna la questione. La vecchia questione del calcio meridionale, appaiata a quella storica, “giocata” e sempre persa su un altro campo: quello più vasto del futuro di un popolo con sempre più anni e più affanni alle spalle. Non si tratta di questioni slegate, perché lo scudetto quasi mai va dove porta il cuore e pratica più spesso i sentieri della finanza. Qui anche la Salernitana può dire, ora con maggior forza, la sua. Certo non si può chiedere ai granata, trovandosi di fronte il Napoli praticamente scudettato, di fare da sparring-partner di comodo. Ma, oltre il novantesimo e sui tempi lunghi, la Salernitana per prima non può guardare con indifferenza al successo, non solo calcistico, di un’ antica capitale del Mezzogiorno. Le feste saranno tutte “made in Napoli”, ma prenderne le distanze, e finanche avversarle, come a qualcuno tra gli “ultras” del tifo è venuto avventatamente in testa, porterebbe solo a un incomprensibile passo indietro. Questione di buon senso, senza neppure tirare in ballo una sorta di ecumenismo in tempi di globalizzazione. Anzi. Il successo del Napoli è proprio una smentita a portata di mano. In un mondo che cerca di spazzare via i localismi, prima o poi spunta sempre uno “scudetto” inaspettato, un miracolo, calcistico e no, che non a caso porta nomi nuovi e diversi, quasi di un altro mondo: Osimhen, Kvaratskelia, una folla di consonanti del tutto estranea ai suoni e alla fonetica di Napoli. Chi ha detto che in futuro uno spiraglio non possa aprirsi anche dalle parti di una quasi-matricola a trazione sudista? E’ in fondo la vecchia “questione meridionale” che allarga il campo, toglie recinti e in un certo si espande oltre i suoi confini storici.

Lo scudetto a Napoli è un passo avanti anche in questa direzione. Prendendo a riferimento il Pnrr, si può dire che il cantiere- Napoli ha funzionato, e anzi si è portato avanti con il lavoro, accorciando i tempi e lasciando che i “ lavori in corso”, con il tricolore già quasi sul petto, riguardassero gli altri. Saranno tante, e qualcuna forse troppo a buon mercato, le analisi che cercheranno di far capire come questo “scudetto” possa incidere sul destino della città e, di riflesso, di tutto il Mezzogiorno. Ma il calcio non fa miracoli. Lo scudetto è però un’occasione. Il fatto che si faccia presente di trent’anni in trent’anni è certo un problema su entrambi i fronti, quello calcistico e sociale. Significa che si avanti a sprazzi, si procede sull’onda di qualche sporadica impennata. Ma questa è tutta un’altra questione. E nel frattempo, e anche oltre, davvero «non possiamo non dirci napoletani». Parola di salernitano.