Chiedo scusa a tutti. Questo sarebbe il momento giusto per parlare della squadra, della società, della città, di un sogno condiviso e realizzato, finalmente. Di un rito laico, comune e felice.

Sarebbe il momento giusto, insomma, per celebrare storie non personali, dal momento che tutto questo meraviglioso racconto l’abbiamo scritto in tanti (non tutti) e in tanti possiamo finalmente leggerlo, oggi, e raccontarlo.

Chi vorrà, allora, potrà legittimamente non prestare la minima attenzione a quello che sto per dire, poiché spudoratamente parlerò di me stesso. Di un tifoso qualsiasi, cioè, tra svariati milioni. Del sorriso beato di un singolo, perso in una galassia di felicità.

Eppure, ho la presunzione e, in fondo, la dolce consapevolezza che altri stiano vivendo questo meraviglioso trionfo proprio come me. E se così fosse, mi piacerebbe molto.

Appartengo, non per meriti ma per generazione, al novero fortunato di quelli che gli scudetti fin qui li hanno vinti tutti, e pure tutte le coppe, quelle italiane e quelle europee.

Ma questo primato qui, prepotente e bellissimo, per me ha un sapore assai diverso. Tutto quello che avevo accarezzato e vinto fino a ieri, infatti, lo avevo fatto “da figlio”. Figlio di un padre che, in un pomeriggio di ottobre di più di mezzo secolo fa, mi aveva portato a vedere Sivori e Altafini. Fu quello il mio “giorno all’improvviso”, in cui mi innamorai di un’idea, di una storia, di una speranza bella che non avrei mai smesso di trascurare. Da figlio, persino alla soglia dei trent’anni, ho continuato a vincere e a gioire. Ma nel consumare avidamente ognuno di quei trionfi, io sapevo di dover concedere a mio padre un diritto di precedenza ineludibile e rispettoso. “Se non fosse stato per te - pensavo, infatti - io non avrei vissuto tutto questo; dunque, te lo meriti più di me”. Senza invidia, ché di bello ce n’era per tutti.

Papà non c’è più, ha fatto in tempo a rivedere il Napoli in A, per fortuna, e ha sfiorato giusto una Coppa Italia, che pure gli sarebbe piaciuta. Da vent’anni, però, come vicino di stadio ho mio figlio, sempre. Ed è a lui, allora, che oggi voglio consegnare idealmente, ma con un’emozione che è viva e concreta, questo mio primo scudetto “da padre “. La gioia non è meno intensa, no, ma solo più “responsabile”, accresciuta cioè dalla soddisfazione di essere riuscito ad accudire un regalo ricevuto più di mezzo secolo fa e di averlo preservato, con cura, così da trasmetterlo, adesso, all’unica persona che desidero lo riceva.

A mio figlio, nel tempo, ho dovuto raccontare Maradona, perché non l’aveva mai visto; ma non ho avuto bisogno di raccontare un amore, perché un amore esiste e basta. E lui, che l’ha capito, il 25 novembre di tre anni fa stava con me, normalmente, allo stadio, a consolare i miei occhi lucidi.

Mio figlio - appunto - di trionfi ne vedrà ancora e saprà svelare, ne sono sicuro, il mistero meraviglioso della favola azzurra ad altri tifosi, che impareranno da lui. Saperlo mi rassicura.

Questo nostro scudetto, prepotente e desiderato a lungo, lo consegno a Enrico e a tutti quei “figli” che hanno avuto la fortuna di essere accompagnati per mano a toccare un miracolo chiamato Napoli, inseguendo un filo azzurro luminoso e indistruttibile.

A proposito, papà: adesso sono tre. Ma lo sai già...