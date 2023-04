Due feste da gestire nel periodo di maggiore afflusso turistico, in una città che aspira a confermare il proprio ruolo di capitale europea del grand tour. Sono questi i motivi che spingono le autorità a porre la questione ordine pubblico al centro dell’agenda del ministero dell’Interno. Ieri, il caso dei possibili (e auspicati) festeggiamenti per la vittoria del Napoli del terzo scudetto è stato discusso in sede di comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza; stesso tema previsto (salvo rinvii) questa mattina in sede di Ministero dell’Interno, con un leit motiv che si fa presto a tradurre in una frase: «Servono più agenti a Napoli». E i temi sono quelli elencati in questi giorni dal Mattino, anche alla luce del clamoroso exploit di visitatori che ha fatto registrare la città nel corsod delle festività pasquali.



Al netto delle mostre e della straordinaria offerta turistica, ci sono dei temi decisamente caldi: come il muro umano nei pressi del cosiddetto largo Maradona, dove si impone il murale dedicato all’asso argentino e dove è sorto in modo spontaneo una sorta di tempio laico a cielo aperto, tra devozione sportiva, passione calcistica, appeal per visitatori provenienti da tutte le parti del mondo. Poi c’è la questione legata alla corsa del Napoli in campionato, che spinge a riflessioni e interventi a stretto giro. Ad essere diretto, ieri mattina a margine della festa della polizia, è stato il sindaco Gaetano Manfredi, che è entrato sulla questione ordine pubblico: «I temi della sicurezza non possono essere gestiti solo dal Comune, è un tema che va condiviso con la Prefettura e con il Viminale e lo faremo nei prossimi giorni». Il primo cittadino ha poi aggiunto: «È necessaria una riflessione sul tema delle risorse: c’è bisogno di più straordinari per i vigili urbani e di risorse per fronteggiare l’aumento dei costi dei servizi che sono indispensabili». Dunque, straordinari da pagare ai vigili, risorse aggiuntive per i gruppi di ragazzi che potrebbero intervenire a disciplinare il flusso di turisti in giro per Napoli, ovviamente a ridosso di via De Deo, infine la questione delle feste da organizzare.

È il tema su cui va avanti da settimane il confronto tra lo stesso sindaco, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, al tavolo del prefetto Claudio Palomba, un dibattito destinato a riprodursi al cospetto del ministero dell’Interno Matteo Piantedosi. Dunque, servono più agenti. Quanti? Si parla di migliaia di divise da inserire in modo chirurgico tra vicoli e piazze di Napoli, all’indomani del fischio finale. Una questione che ha spinto a mettere in chiaro un paio di concetti. Al Viminale saranno portate due scadenze in particolare: quella della festa esplosiva, di pancia, quando sarà raggiunta la matematica conquista del tricolore; e quella del 4 giugno, data della kermesse ufficiale. Qual è il punto? In entrambi i casi, nulla può essere affidato al caso, anche alla luce di una esplosione di entusiasmo che rischia - ovviamente in modo incidentale - di danneggiare arredo urbano, siti e monumenti. Al momento, su questo punto, è al vaglio una proposta cautelativa, che ovviamente deve essere ratificata in sede di Prefettura e di Viminale: quella di chiudere alcuni luoghi (specie nel centro storico), di inibire assalti indiscriminati a vasche e obelischi, che rischiano di lasciare sul campo un retrogusto amaro dell’eventuale bolgia cittadina. Poi c’è la questione del 4 giugno. Una storia che il Mattino ha svelato in esclusiva, a proposito della possibilità di organizzare più eventi diffusi in tutta la città: da piazza Plebiscito (sede dell’evento clou) al Lungomare; ma anche in altri punti strategici come Scampia e Napoli est.

Intanto, la questione festeggiamenti enta nel dibattito politico e amministrativo della città. Spiega Gennaro Acampora, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Napoli, membro della commissione infrastrutture, Mobilità e protezione civile, a proposito del flusso consistente di turisti al murale dedicato a Maradona. «È innegabile che a partire dai prossimi weekend si debba cambiare qualcosa, in questo senso il gruppo Pd è contento di quanto certamente l’amministrazione farà su due fronti: il primo è quello della polizia municipale, con vigili urbani che devono essere in strada in forze e per molte ore, l’altro sulla definizione di piano viabilità sul modello di Natale ai Decumani e a San Gregorio Armeno. Si potrebbe lavorare a sensi unici di marcia pedonale stop temporanei agli ingressi oltre a una certa soglia, riaprire la seconda uscita della metro di Toledo come via di fuga e inserire i tutor dei turisti che stanno già lavorando molto bene, ma è chiaro che non basta e il tavolo al Viminale dovrà dare delle risposte».