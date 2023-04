Diceva il grande scrittore Giuseppe Marotta che il vero Oro di Napoli è la sua remota, ereditaria, superiore pazienza. La sua capacità di guardare oltre la storia e i suoi inciampi: di rialzarsi dopo ogni caduta per respirare l’aria pulita della vita che ricomincia.

Negli anni Ottanta - la città si leccava ancora le ferite del terremoto - l’Oro di Napoli diventò il corpo di Maradona. Proprio il suo corpo, un corpo-feticcio: oggetto mistico, divenuto una sola cosa con il “corpo”, anch’esso mistico, della città. Prendete e mangiatene tutti, sembrava dire Maradona ai napoletani: questo è il mio corpo. Ce ne nutrimmo, e continuiamo a farlo, come dimostrano le immagini, che rimbalzano in tutto il mondo, della folla che si riversa ogni giorno davanti al murale del campione argentino. Dopo quegli anni abbiamo assistito a un processo di “costruzione della santità”, ovvero alla nascita di un culto pagano su cui continuano ad interrogarsi antropologi, storici, scrittori e poeti; solo che mentre Diego veniva innalzato sugli altari, come un ribelle e sfrontato dio, la squadra precipitava sempre più giù, fino all’inferno della serie C.

Al di là dell’impresa sportiva, ascrivibile ai meriti di Spalletti e al talento dei suoi campioni, quella del Napoli appare davvero, per usare l’espressione adoperata tempo fa da suo presidente, Aurelio De Laurentiis, un’”epopea colossale”. Un’epopea che dice molto della nostra capacità di rialzarci dopo ogni sconfitta, della nostra “remota, ereditaria, superiore” pazienza, dunque del vero Oro di Napoli. Nella sua lunga storia il club ha vinto solo due scudetti, poi è fallito, in 19 anni è stato ricostruito partendo praticamente da zero. Così De Laurentiis può rivendicare con orgoglio: «La squadra non esisteva più. Siamo tornati in Serie A a tempo di record e giochiamo da 14 anni consecutivi in Europa. Vincere lo scudetto significherebbe prestigio, affari buoni e prosperità. Il culmine di un decennio veramente straordinario».

Coraggio e lungimiranza non sono mancati in questa lunga cavalcata. Va detto che il processo di identificazione della città con la squadra, a differenza di quanto accade altrove, a queste latitudini è totale. Il motivo risiede nel fatto che Napoli è tra le poche grandi città al mondo ad avere una sola squadra di calcio. A Napoli non esistono due tifoserie, dunque due città contrapposte - la Milano interista e quella milanista, la Roma laziale e quella romanista, la Madrid che inneggia al Real e quella che tifa Atletico, e così via - ma esiste una sola grande bandiera, una sola fede che fa da cemento all’identità collettiva di un popolo, di un territorio; ci troviamo in presenza di un amore viscerale che sovente, nei suoi riti e nei suoi simbolismi, muta parossisticamente in dolore o, ancora più spesso, in rancore, in tremebondo odio, com’è accaduto nel caso di Higuain, un calciatore molto amato che ha deciso di tradire la “causa” indossando la maglia di una squadra sideralmente e antropologicamente lontana da noi, tanto lontana da essere percepita come nemica: la Juve. Un altro “incaglio della storia”, il tradimento del campione, dal quale la città-corpo è prontamente riemersa - come accade da sempre - dirottando su altri idoli il proprio amore. Ogni volta ci si rialza e si ricomincia da zero - la remota, innata resilienza - pronti a riversare su altri corpi-feticcio l’amore della città-corpo: da Hamsik a Mertens, da Osimhen a Kvaratskhelia.

Questo processo di identificazione tra squadra e città produce una condivisione simbolica di trionfi e sconfitte, di gioie e dolori, che fa percepire il risultato sul campo di gioco come qualcosa che travalica l’impresa sportiva. Il terzo scudetto del Napoli coincide con una stagione fortemente iconica per la città. Napoli, dal Cristo Velato alle fiction televisive, dai luoghi di Maradona a quelli della Ferrante, è un brand mondiale in continua crescita. E la sua identità, già fortissima nonostante il tessuto sociale stremato, appare sempre più forte e marcata. Così il terzo scudetto - inseguito a lungo e finalmente raggiunto - può rafforzare, ulteriormente, l’immagine della città perché appare, ed è, figlio di un progetto che parte da lontano. Un progetto serio, lungimirante e ambizioso: quanto di più lontano dall’accozzaglia di luoghi comuni che ci perseguita e ci zavorra. Il successo della squadra di calcio può suggerire modelli realmente vincenti, anche fuori dal rettangolo di gioco. Uno di questi modelli è lo spirito di squadra, il collettivismo che supera l’individualismo, il “fare rete” come antidoto e superamento degli egoismi. Il mantra di Spalletti può trasformarsi in energia positiva per l’intera città, spetta a noi il compito di farne tesoro. È un’energia straordinaria che non va dispersa.

Nel rapporto osmotico tra la città e la squadra risuona, in definitiva, il battito ancestrale di quella che Pino Daniele chiamava Terra mia. Se la maglia è identità, senso delle origini, appartenenza, insomma Terra nostra, il successo nel calcio può contribuire ad accrescere la fiducia della città in sé stessa, nei propri mezzi, nei propri progetti, se condivisi, e nei propri risultati. E, perché no, nella propria capacità imprenditoriale, la stessa che ha permesso a De Laurentiis di rilevare una squadra-cadavere, riesumarla e portarla sul tetto d’Italia. Impresa epica, ma anche simbolica: da oggi a disposizione dell’immaginario di tutti.