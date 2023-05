Ora che il terzo scudetto del Napoli è stato messo in cassaforte, cerchiamo di guardare avanti, per capire se le ricadute saranno limitate alla sfera sportiva, oppure se questa festa potrà diventare occasione anche per un rilancio della città.

Cominciamo dal core business, vale a dire la società sportiva calcio Napoli, che è stata in grado di condurre e realizzare l’impresa. Nel corso degli ultimi dieci anni sono 3,4 i miliardi di euro persi dalle principali sette società del massimo campionato italiano nel corso delle ultime dieci stagioni. Il Napoli è stato amministrato con grande oculatezza, pur se negli ultimi esercizi la crisi pandemica si è fatta sentire. Il club partenopeo ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con una perdita pari a 51,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto all’esercizio 2020/21,che si era chiuso in perdita per circa 58,9 milioni di euro. Il fatturato della società partenopea è stato pari a 175,9 milioni di euro – in calo rispetto ai 228 milioni di euro riferiti all’esercizio chiuso il 30 giugno 2021. Ma a scendere sono stati anche i costi, calati infatti a quota 241,1 milioni (306,6 milioni nel 2020/21).

Negli ultimi diciotto anni, il giro d’affari della squadra ha conosciuto una crescita esponenziale. Il fatturato della società, partito da un valore di 11,2 milioni di euro, quando il Napoli era in serie C, ha toccato il valore massimo di 308,1 milioni di euro nel 2017, per poi flettere negli anni successivi, anche per effetto Covid. Vdremo nel 2023 gli effetti positivi derivanti dalla strabiliante stagione sportiva di quest’anno, che, solo per la partecipazione alla Champions, pur terminata ai quarti, da sola genera circa 100 milioni di euro di fatturato.

Insomma, il Napoli ha coniugato bilancio sostanzialmente sano con eccellenti performance sportive, che non si sono limitate all’odierno scudetto ma che si sono evidenziati negli ultimi dieci anni, risalendo nel ranking europeo sino a collocarsi oggi tra le prime venti in Europa.

Dunque, il core business gode di buona salute. Ma, attorno al fenomeno calcistico, stanno fiorendo una serie di attività e di iniziative che possono dare impulso alla vitalità economica cittadina. Cominciamo con il merchandising della squadra, che ha ricevuto forte impulso dalla formidabile stagione della squadra, sino a culminare con le feste per lo scudetto. Si tratta di un mercato in forte crescita, anche nel commercio elettronico per tutto quanto attiene al merchandising. Poi fioriscono gli esercizi commerciali che vendono i prodotti ufficiali dei club, ma resiste una vasta rete di commercio informale, per così dire. Qui tocchiamo uno dei punti delicati che stabiliranno le prospettive economiche della città. Continueremo ad essere la patria dell’economia sommersa o evolveremo verso modelli più ortodossi?

I prodotti falsi del Napoli in vista della festa scudetto hanno rappresentato un giro d’affari consistente. In queste settimane si sono registrati numerosi sequestri di bandiere, maglie, sciarpette e altri gadget celebrativi, tutti rigorosamente falsi. Sono oltre 20mila i prodotti targati Società Sportiva Calcio Napoli sequestrati finora, per valore stimato di 350mila euro. Più di recente sono stati sequestrate partite di magliette di buona fattura, acquistate dalla Turchia, dove la qualità è alta e i prezzi sono invece molto bassi, per un valore pari a circa 800mila euro.

Il mercato illegale del merchandising sportivo napoletano si è adeguato alle logiche della globalizzazione, che prevede il decentramento produttivo, ora secondo il paradigma del near shoring, per evitare di acquistare su piazze geograficamente troppo distanti, dove si sconta un elevato rischio logistico.

Come è accaduto nell’accoglienza turistica, è auspicabile che l’economia informale dei falsi sportivi si trasformi - almeno in parte - in una organizzazione strutturata dentro l’economia legale, così come è accaduto per i B&B. Una delle chiavi per capire come lo scudetto cambierà la nostra città sta in questa possibile transizione. Attorno al calcio partenopeo, stanno nascendo nuove opportunità. Dovremo capire come si strutturerà questa capacità di produrre reddito ed attività economica, attraverso quali schemi e modelli organizzativi.

Secondo le stime di uno studio di Confesercenti Campania, l’indotto turistico e commerciale legato alla lunga festa scudetto del Napoli è arrivato a oltre 3 milioni di euro per ogni fine settimana, con circa 15mila turisti in arrivo principalmente per visitare i luoghi storici del tifo.

Considerando quanto già incassato e quanto si incasserà sino a giugno (per un totale di 6 fine settimana) la stima di fatturato per il “turismo calcistico” è di oltre 18 milioni di euro. Poi ci sono i luoghi, si pensi alla folla “oceanica” nel cosiddetto largo Maradona e via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli per raggiungere lo storico murale del primo scudetto del Napoli dedicato al Pibe de oro.

Infine, c’è la sfida dell’economia circolare. Da mesi le nostre strade si sono addobbate con festoni di plastica, bandiere e striscioni che avvolgono la città. Dureranno ancora a lungo, ma, prima o poi, dovranno essere smaltiti. Sarà il momento della sostenibilità. Useremo la raccolta differenziata, li avvieremo verso il riuso come materie prime seconde, oppure si accumuleranno tra i rifiuti della raccolta indifferenziata? La civiltà di una economia si misura anche dalla fase conclusiva del ciclo produttivo. Questa sfida ci dirà se lo scudetto potrà rappresentare una fase evolutiva verso una nuova Napoli, più matura e più consapevole.