Ci sono momenti in cui ti accorgi che non puoi proprio farne a meno: tra gli undici calciatori che vanno in campo e gli spettatori che hanno scelto di seguirli dalle tribune deve scattare il feeling giusto, la necessità di vincere insieme. Non importa se lassù siano cinquemila, diecimila o tutto lo stadio: insieme – squadra e tifosi -devono formare un tutt’uno, una cosa sola davanti alla quale il nemico resta senza alternative: deve arrendersi e basta. La teoria ha diversi padri, nello sport come nella vita; a Napoli un profeta insuperabile, Diego Armando Maradona, lasciò esempi clamorosi di quanto conti la chiamata a raccolta nei momenti fondamentali. Due scudetti e una serie maestosa di vittorie memorabili costituirono il prodotto finale di quell’epoca d’oro.

Ad Aurelio de Laurentiis, che ha ricostruito da zero la nuova stagione aurea, i modelli non sono mai piaciuti, ha sempre pensato di costruire un copione originale per il suo blockbuster, ma stavolta pare essersi arreso. Non crediamo che il Profeta Diego gli sia apparso in sogno la notte dopo la sconfitta di San Siro, ma il gol subito da Bennacer qualche pensiero deve averlo stimolato. L’effetto del Meazza schierato a supporto del Milan nella partita per loro più importante della stagione, l’ultima occasione per salvare una stagione destinata a chiudersi con la restituzione dello scudetto appena vinto, deve essere stato illuminante. Come le parole di Luciano Spalletti: giocare al Maradona non può essere una penalizzazione, lo stadio deve essere il valore aggiunto. Così, tutti insieme, si vince facile. Soprattutto se il Napoli è la squadra più forte di tutte, almeno in Italia. Tanto forte da meritare una festa indimenticabile, come devono essersi ripetuti anche con il ministro Piantedosi e il sindaco Manfredi nel vertice dedicato all’organizzazione della celebrazione.

Ecco perché non esistono altri modi per essere spettatori di una formazione che non può temere alcun avversario, nemmeno in Champions League: il tifo è l’unica guerra accettabile e i gol gli unici colpi possibili. Ecco perché Victor Osimhen è l’unica presenza imprescindibile sul palcoscenico della partita. Dalla combinazione dei due fattori esce la formula dell’imbattibilità, la condizione che dovrà verificarsi martedì prossimo per cancellare le ombre che, al termine di una stagione trionfale, appaiono soprattutto ingiuste.

Solo il dialogo può riportare la ragione. Certo, serve anche Osimhen, il più forte attaccante che ci sia in giro. Quest’anno s’è fermato proprio quando si stava ipotizzando la sua sostituibilità: un’illusione crollata alla prima scossa. Capello, l’osservatore più attento che ci sia nel calcio, mercoledì se n’è accorto dopo pochi minuti: De Lorenzo, quando riavvia l’azione, istintivamente si ferma, vorrebbe lanciare lungo sul suo centravanti e invece è costretto a passarla a un compagno più vicino. Così cambia tutto, si complica ciò che finora è stato stupendamente semplice. Il calcio, in fondo, è un gioco stramaledettamente semplice: occorre far un gol più degli avversari. E a segnare, con Osimhen, devono essere tutti.