La città-set delle fiction e quella reale dei problemi

Sono oltre duecento produzioni all’anno, pari a più di mille film girati a Napoli negli ultimi cinque anni: fiction, fiction e ancora fiction (ma anche cortometraggi, spot e shooting fotografici). Napoli tira, Napoli è trendy, Napoli fa tendenza. E non è più solo la Posillipo patinata di «Un posto al sole» che fa da contraltare alla Secondigliano brutta, sporca e cattiva di «Gomorra»: tutta la città è, praticamente, un set a cielo aperto. Ci sono la piazza Trieste e Trento e Capodimonte del «Commissario Ricciardi»; il Vomero di «Querido Fidel»; la Galleria Umberto, il rione Sanità e l’Orto botanico de «Il mare fuori»; il lungomare di «Vivi e lascia vivere», e così via elencando.



Non c’è strada, piazza o quartiere che non abbia la sua consacrazione cinematografica. Come non esserne orgogliosi? Come non essere disposti anche a qualche piccolo sacrificio (come ad esempio le ore di traffico paralizzato per l’ingorgo creato dai camion di una produzione tra Fuorigrotta e la Galleria laziale, pochi giorni fa), pur di favorire questo trend così invidiabile, questo momento di trionfale fotogenia che sta vivendo la nostra città? Certo, la capacità di produrre immaginario è storia vecchia per Napoli. Basti pensare ai vedutisti ottocenteschi che fecero di Posillipo l’emblema del pittoresco o all’intera storia della canzone napoletana, per capire che non c’è niente di nuovo sotto il… paese del sole. E tuttavia, bisognerebbe anche chiedersi che cosa succede se, come oggi, la divaricazione tra la Napoli rappresentata e quella reale aumenta sempre di più. La parola «fiction», termine inglese, viene in realtà dal latino «fingere», che vuol dire «formare», «creare».



La fiction, dunque, è una narrazione di fatti che vengono inventati, creati, formati - appunto - con lo scopo di realizzare un’immagine che dà l’illusione della realtà quanto più, in effetti, se ne allontana. Chiunque viva a Napoli non può prescindere però da questa realtà che si allontana sempre più dalla fiction e sospettare che tra le due esista un rapporto inversamente proporzionale, per così dire: è una realtà fatta di servizi inefficienti, di eterna emergenza rifiuti, di trasporti pubblici che non funzionano o funzionano malissimo, di cantieri avviati e mai finiti, di strade dissestate, quartieri abbandonati, progetti irrealizzati, scuole chiuse al primo temporale, viabilità sempre critica. Considerare questa realtà e misurare la distanza che la separa dalla sua rappresentazione mediatica diventa allora un dovere etico, una necessità, se non altro per i dolori di pancia che provoca il contrasto sempre più evidente.



Nessuno ignora che la moda del «made in Naples» possa portare indotto, come sostiene il sindaco, ma siamo sicuri che questa scollatura, questa dicotomia tra finzione e realtà faccia davvero bene a Napoli e alla percezione che noi cittadini abbiamo della città? Il rischio è quello - solito - dell’autocompiacimento, dell’autoreferenzialità: l’eterno nostro specchiarci soddisfatti nella «finzione della fiction» perdendo di vista ciò che è sotto gli occhi. Mi rendo conto che la non-fiction si basa sulla mediocrità dei «fatti», sulla banalità della «verità», e pertanto sia poco appetibile e perfino frustrante, mentre la fiction è sempre una trasfigurazione, una narrazione coinvolgente e il più delle volte consolatoria. E tuttavia bisognerebbe trovare anche l’onestà intellettuale e - perché no - il coraggio per rovesciare questa banalità e trasformare la non-fiction in una diversa e feconda narrazione, per indagare questioni più serie che riguardino la conoscenza della realtà, qualcosa, cioè, che abbia come teatro il mondo così com’è e non un paese delle meraviglie che ci intriga e ci affascina, salvo poi costringerci a fare i conti con i nostri disagi urbani di ogni giorno.



