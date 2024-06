Non hanno nemmeno l’alibi, in verità già di suo debolissimo, degli attivisti di “Ultima generazione”, quei ragazzi un po’ confusi che per denunciare inquinamento e mutamento climatico, imbrattano monumenti e palazzi storici con azioni dimostrative che quasi sempre si ribaltano contro di loro e le loro stesse battaglie, senza favorire la causa per la quale si sono mobilitati. E non hanno nemmeno il tratto hip-hop dei graffitari della contestazione che vanno a riempire di creatività i margini delle città, gli estremi dei rioni dimenticati, i muri già degradati magari elevandoli, trasformando il brutto in arte.

Qui manca del tutto il senso, ed è la cosa peggiore. Lo sprofondo della logica. Sfregiare con una bomboletta spray il campanile della Basilica di Santa Chiara, appena restaurato, prima che un insulto all’arte e alla bellezza, alla storia e alla città, è un attacco all’intelligenza. È un atto ontologicamente stupido, privo di significato. Perfino privo di malvagità nel vuoto assoluto che segnala che gesto che resta però di una gravità assoluta.

Chi ci guadagna? Che senso ha? Perché fare una cosa del genere? Anche il male ha una sua logica, e questo aiuta a capirlo e quindi a combatterlo. Perfino la malvagità ha un suo senso. Il crimine più abietto ha, in fondo, sempre una qualche spiegazione. Ma un graffito sul campanile di Santa Chiara che senso può mai avere?

La sua mancanza di significato lo rende più difficile da capire e quindi più complicato da prevenire. Come ti proteggi dalla stupidità? Come ti progetti dalla mancanza di senso? Oltretutto, secondo la denuncia fatta da un consigliere municipale, che ha pubblicato le foto dello sfregio, chi ha agito, lo ha fatto perfino con una tattica: prima ha spruzzato una bomboletta sulla telecamera di videosorveglianza puntata sul vicolo per controllare il territorio, oscurandola, e poi si è lasciato andare al graffito sul torrione storico.

Lettere, numeri, stelle, perfino un paio di emoticon, per uno sfregio che non ha nemmeno la potenza della contestazione: è un atto esattamente come appare, è quello che è. Stupido. Probabilmente se dovesse essere identificato e fermato l’autore o gli autori, e la polizia dovesse chiedergli perché ha fatto quel gesto, non saprebbe rispondere. Bofonchierebbe, balbetterebbe. Farebbe quella che nelle aule scolastiche si chiama scena muta. Guarderebbe nel vuoto, magari – si spera – con una punta di imbarazzo. E forse scopriremmo in quel momento che nemmeno si è accorto di cosa è andato a imbrattare, visto che difficilmente questi conoscono la storia, il prestigio, non alzano la testa, non si nutrono di bellezza, nemmeno sanno la fortuna che abbiamo a vivere dove viviamo. C’è da farsi venire un embolo di rabbia di fronte a tanta insipienza, a tanto disperato autolesionismo. Ma bisogna ragionare. Non smettere di analizzare e provare a capire. E allora: che fare? Come leggere, interpretare ed esaminare un gesto come questo, l’ennesimo, e come inquadrarlo nel corpo della città, nella sua dinamica?

Comitato, associazioni, attivisti, giustamente indignati e preoccupati, anche per la reiterazione di questi gesti, chiedono più severità, più repressione, più controllo.

Tutte cose giuste. Ma, di fronte all’insensatezza del gesto, appaiono come insufficienti. Certo, necessarie. Dovremmo diventare tutti sentinelle della bellezza, guardiani del nostro patrimonio. Ma anche così appare difficile proteggere militarmente metro per metro, palmo per palmo, un tesoro così vasto, così capillare, come il centro storico di Napoli. Bisogna allora provare ad andare alle radici, al profondo. Forse bisogna avventurarsi nel vuoto di certe esistenze, nello smarrimento di senso di certe persone, magari le stesse che bevono fino a stordirsi, che non si rendono nemmeno conto di quello che fanno alla loro vita e a quella della loro città. Bisogna mettere le mani su questo disagio, perché nella mancanza di senso di un gesto che non appare nemmeno teppistico, tanto è gratuito, c’è alla fine il senso stesso. È il vuoto ed è proprio questo che è stato disegnato sul campanile di Santa Chiara. L’abisso del non-sense.