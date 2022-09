L’urlo di Jack ha scacciato un incubo. È stata una sofferenza la partita contro lo Spezia e non soltanto perché il tecnico Gotti ha applicato uno scontato sistema tattico piazzando fino a otto giocatori nell’area di Dragowski.



Il Napoli ha faticato anche perché, come in occasione della partita pareggiata col Lecce, ha inciso il turn over applicato da Spalletti. In particolare, è apparsa una forzatura l’impiego da titolare di Ndombele, che è fuori condizione e che infatti è stato sostituito dopo un tempo da Lobotka, pedina irrinunciabile nello scacchiere azzurro. Col play slovacco la manovra si è sviluppata meglio e il suo lancio per Lozano ha ispirato l’azione della quarta vittoria in sei giornate, la più sofferta, che ha consentito di risalire al vertice della classifica, in attesa del risultato dell’Atalanta.



Sono i rischi che si corrono quando bisogna dare luogo a una rotazione nel periodo più fitto del calendario. Nel primo tempo della gara con lo Spezia, autore di un blitz al Maradona nello scorso dicembre, poco Napoli e anche poco Raspadori, schierato al centro dell’attacco, in un ruolo che evidentemente ancora non sente suo. Spalletti ha inserito Simeone, tra i protagonisti della vittoria sul Liverpool, in corso d’opera, poco dopo Zielinski e Lozano. Già, il Liverpool. L’allenatore aveva detto che il match con lo Spezia sarebbe stato più importante di quello stravinto sui Reds per valutare qualità e personalità del Napoli, che ha intanto perso un pezzo pesante come Osimhen, atteso in campo tra non meno di un mese dopo l’infortunio muscolare. Nel primo tempo vi è stata una lenta circolazione della palla. Impalpabile Ndombele, che ancora non è riuscito a far vedere le sue - notevoli - qualità a Napoli. Spalletti ha cercato di sfruttare gli esterni, più Kvaratskhelia che Politano. E il georgiano è stato brillante come sempre, con i suoi tocchi deliziosi, riuscendo a scovare in quell’area intasata l’angolo per i tiri, respinti da Dragowski. La squadra non è stata aggressiva come nella notte Champions, giocando su ritmi più bassi e con trame più prevedibili, e un po’ complicandosi la vita nel secondo tempo, con un paio di retropassaggi che avrebbero potuto creare difficoltà a Meret, fino a quel momento sollecitato soltanto una volta da Gyasi.



Spalletti avrebbe voluto far tirare il fiato a un po’ di quegli uomini che si erano esaltati e affaticati contro i Reds, in vista anche della missione in programma tra 48 ore a Glasgow, ma non ha potuto lasciarli in panchina perché serviva la chiave per battere lo Spezia. Sono entrati in campo uno dopo l’altro e il gioco è salito di livello, anche se è stato necessario aspettare l’89’: il lancio di Lobotka, l’assist di Lozano e il tocco di Jack. Il carico di tensione accumulata in campo si è visto mentre scorrevano i minuti, finché non è arrivato quel colpo di Raspadori - lo hanno definito un Jackpot - che ha consentito il temporaneo scatto in vetta. La rosa del Napoli è stata ristrutturata bene, su questo non vi alcun dubbio. Tuttavia alcuni giocatori non hanno al momento lo stesso passo dei compagni e altri devono adattarsi tatticamente, come il generoso ex Sassuolo che però fino al gol non era riuscito a rendersi pericoloso. Chi ha visto la partita, ha verificato che non vi è stato un calo di tensione dal Liverpool allo Spezia. Non è questo che è accaduto: c’è una formazione base dalla quale è difficile prescindere e, pure se ha segnato un gol pesante, forse c’è da ripensare sull’impiego di Raspadori da prima punta.



Spalletti ha difeso le sue scelte ma soprattutto ha dato supporto agli azzurri schierati nel primo tempo, a cominciare da Ndombele. Il “giochino” sulla discussione di chi gioca e chi resta fuori non è cosa che si fa soltanto da queste parti ma è normale dibattito sulle squadre che hanno organici così profondi. In quella “trappola”, secondo il tecnico, sarebbe caduto anche De Laurentiis, che peraltro fin dai tempi di Sarri insiste sulla necessità della rotazione dei giocatori. Vincere all’89’ è un segnale positivo per la squadra che adesso si prepara per le trasferte contro Rangers e Milan. Sarà un caso ma allo stesso minuto ha segnato e vinto anche l’Inter nella dura sfida col Torino al Meazza. In passato Allegri sottolineava quanto fosse importante per la Juve che dominava i campionati fare punti nelle “partite sporche”, giocate contro difese schierate. Si misurano anche in queste circostanze la maturità e la forza di una squadra, che ha peraltro - secondo la testimonianza di Juan Jesus - il vantaggio della freschezza mentale di alcuni suoi nuovi calciatori, «che sono spensierati: forse ancora non hanno capito la grandezza del Napoli e giocano senza pressione». Più leggeri per volare.