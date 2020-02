Ma il fai-da-te ha sia luci che ombre

«Chi fa da sé fa per tre» sembra essere il nuovo mantra del cittadino esasperato nelle città smarrite per i servizi malfunzionanti, il decoro urbano inesistente, il verde pubblico e i monumenti abbandonati a se stessi, alla faccia dell’idea di bene comune. Ed ecco che si moltiplicano gli episodi di quello che potremmo definire fenomeno dell’autorganizzazione urbana.



Un vero e proprio movimento spontaneo esteso in tutto l’Occidente, in parte sollecitato dalla disperazione di una cittadinanza abbandonata a se stessa da amministrazioni pubbliche incapaci ma anche povere di risorse a causa dei tagli agli enti locali, con conseguenti bilanci più che mai in rosso. Per altri versi, la tendenza al “fai da te”, spesso organizzata in associazioni civiche, sembra dare voce a un’esigenza sociale diffusa non solo perché la città arranca e si ritrova deturpata. E’ come se i luoghi urbani si scoprissero attraversati da processi di riappropriazione di spazi, luoghi, esigenze non rinviabili o subordinabili a un intervento pubblico tardivo e insufficiente.



Due esempi di questi ultimi giorni vengono proprio da Napoli: le mamme anti-alcol con la loro carica di denuncia contro l’alto e incontrollato consumo di bevande a rischio tra i minorenni; e quelle che si potrebbero chiamare le ronde delle strisce, vale a dire i residenti armati di pennelli e vernice per il rifacimento di segnaletiche sbiadite davanti a scuole o in altre zone di attraversamento pedonale particolarmente rischioso. Le “ronde delle mamme” hanno un evidente alto significato simbolico, orientate come sono a richiamare l’attenzione sulla degenerazione della movida giovanile in fenomeno di sballo generalizzato ed illegalità diffusa in varie forme, dallo spaccio al proliferare di parcheggiatori abusivi. Sono ronde che non intendono certo sostituirsi alla funzione pubblica, ma al contrario vogliono sollecitarne l’intervento. Quello delle forze dell’ordine in base a un progetto organico di vigilanza e soprattutto quello delle istituzioni comunali fin troppo disposte a tutelare gli interessi di bar e baretti con la concessione di licenze di ogni tipo, ignorando i rischi di illegalità e le loro pesantissime ricadute sui giovani, così come le esigenze dei residenti e del decoro urbano.



Le “ronde delle strisce” sono nate al Vomero ed hanno ancora un’altra fisionomia: poiché il Comune, sollecitato più volte dalla V Municipalità presieduta da Paolo de Luca sull’urgenza di ridipingere le strisce sbiadite non ha dato risposta, si opta per il “fai-da-te”. Cioè, è la Municipalità stessa ad aver autorizzato cittadini e comitati civici al rifacimento, sia pure “artigianale”, delle strisce pedonali. Qualcosa del genere è avvenuto anche in altre città, con le autorizzazioni temporanee concesse ai residenti anche per la potatura di alberi pericolosi, o per l’adozione di aiuole o zone di verde circoscritte. Da semplici forme di resistenza della cittadinanza esasperata, questi fenomeni si stanno trasformando in azioni diffuse che potrebbero anche adombrare modelli di convivenza civile alternativi, desideri di costruire futuri urbani diversi.



Ma siamo pur sempre a Napoli, luogo storicamente più incline a forme di anarchismo che a tradizioni e pratiche di civismo diffuso. Qui più che altrove bisogna guardarsi dal filtrare certe esperienze attraverso la lente del romanticismo dell’autogestione. Soprattutto, è necessario distinguere le azioni di cittadinanza attiva d’interesse pubblico, che testimoniano di autentica e positiva vitalità del territorio e dei suoi abitanti, da esperienze di fai-da-te foriere di altre intenzioni. E in fatto di ronde, non possono non inquietare le iniziative annunciate ai Camaldoli, dove cittadini esasperati dai continui furti progettano di organizzarsi in pattuglie notturne per poterli sventare. Non c’è dubbio che il senso d’insicurezza generale sia aumentato anche in relazione alla crisi economica, che non accenna a dare tregua, con relativa crescita dei reati contro il patrimonio.



Ma nel nostro Paese, nella nostra città, la logica della giustizia fai-da-te non è mai stata di casa, come invece avviene negli Usa e negli altri luoghi del possesso di armi facilitato dalla legge e deve essere tenuta rigorosamente a distanza. In altri casi, ed anche a Napoli e provincia, si moltiplicano poi episodi spontanei di pulizia di strade o estirpazione di erbe dai marciapiedi e addirittura di riparazione delle buche stradali: consapevoli dei dissesti finanziari comunali e dell’inutilità di sollecitare interventi, i residenti stanchi di marciapiedi sempre sporchi, o esasperati dai continui danni alle auto causati dai crateri stradali, si rimboccano le maniche e fanno da sé. Così come fanno i cittadini che in più occasioni decidono di dedicarsi alla pulizia di monumenti imbrattati e privi da decenni della necessaria manutenzione. Da questi esempi positivi di autogestione potrebbero venire sollecitazioni per tutti, specialmente per l’amministrazione pubblica, in direzione della cura e manutenzione delle città. Da riguardare come un organismo sommamente umano, vivo perché abitato da tanti corpi viventi che bisogna ascoltare, per difenderne esigenze, stili di vita, relazioni, consuetudini urbane. Conquistando segmenti territoriali come una piazza, una strada, un parco, alla convivenza civile di tutti.

