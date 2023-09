I crescenti episodi di violenza e di illegalità che dominano la cronaca degli ultimi tempi evidenziano soprattutto la necessità di maggiori e migliori presidi territoriali, non solo in chiave repressiva, ma anche e soprattutto preventiva. Controlli serrati e certezza della pena sono gli elementi imprescindibili per una efficace azione di contrasto della criminalità spicciola ed organizzata. A maggior ragione nei territori in cui le condizioni sociali, economiche e culturali hanno raggiunto livelli di degrado e di imbarbarimento impressionanti. Dove le regole del vivere civile sono scomparse e l’unica legge che si rispetta è quella della sopraffazione: il più forte vince e sottomette tutti gli altri. In queste condizioni cambiare comportamenti, abitudini, convinzioni, modi di pensare e di esperire la vita è un’impresa ardua e, praticamente, impossibile a breve termine. Occorre un paziente e costante lavoro di conversione, educazione e sensibilizzazione che coinvolga ampi settori della società civile e delle istituzioni. Senza trascurare l’apporto delle nuove tecnologie informatiche che possono svolgere un ruolo strategico decisivo sul piano formativo delle nuove generazioni.

Per entrare in contatto con i giovani, bisogna imparare a conoscere il loro mondo e ad usare i loro stessi strumenti di comunicazione e rappresentazione che, spesso, contribuiscono negativamente al bene sociale. Allo stesso tempo, occorre offrire loro alternative, competenze, diverse modalità di interazione, l’accessibilità a nuovi “mondi” dai quali, spesso, si sentono esclusi, come, per esempio, il lavoro, quello regolare che ti allontana dalle false lusinghe della criminalità e ti restituisce dignità individuale e sociale.

Lo sport, con la disciplina delle palestre, può aiutare a forgiare cittadini sempre più propensi a vivere nella legalità, ad assumere condotte corrette e responsabili, nel rispetto delle regole, del prossimo e dell’ambiente circostante. Al riguardo, crediamo che un grosso contributo potrebbero offrirlo anche i centri di guida sicura. È risaputo che il punto più debole della triade da cui dipende la sicurezza stradale, ovvero l’infrastruttura il veicolo e l’uomo, è proprio quest’ultimo come dimostrano le cause degli incidenti. Ed è quindi sui conducenti e, più in generale, sugli utenti della strada, che bisogna maggiormente concentrare l’attenzione. Allo stato, per conseguire l’abilitazione alla guida occorre superare un esame sia teorico che pratico.

Per quanto, negli ultimi anni, questa verifica sia diventata più severa, resta il fatto che il neopatentato, nella maggioranza dei casi, è ancora troppo acerbo, sia sotto il profilo emotivo che tecnico, per affrontare con destrezza ed efficacia le infinite insidie che riserva la circolazione stradale. Per migliorare la fase di apprendistato dell’aspirante automobilista, una valida risposta è costituita dai corsi di guida sicura la cui particolarità è quella di simulare, nella massima sicurezza, le principali situazioni di pericolo che si possono incontrare sulla strada, consentendo ai partecipanti di imparare a dominare le proprie reazioni e di intervenire nel modo migliore per controllare il veicolo. Guidare nella nebbia o con forte pioggia, frenare sull’asfalto bagnato, evitare un ostacolo improvviso anche ad andatura sostenuta sono condizioni che non si imparano ad affrontare nelle normali esercitazioni di scuola guida, causando, pertanto, incidenti evitabili se il conducente sapesse mettere in atto le opportune manovre.

Laboratori di legalità dove la guida su circuiti allestiti ad hoc consentirebbe di assimilare comportamenti più responsabili da assumere nell’ambiente stradale nel suo complesso. Oltre a formare conducenti più abili, tali strutture potrebbero essere rivolte anche alla informazione e sensibilizzazione degli utenti della strada, alla riqualificazione ed aggiornamento dei conducenti professionali, ai docenti e discenti delle scuole e, persino, alla preparazione di piloti sportivi. Senza considerare l’indotto generato dalla presenza di questi centri, in termini economici, con l’organizzazione di eventi e convegni. In questo modo la sicurezza stradale non solo salverebbe vite umane, consentendo, altresì, di ridurre l’elevato costo sociale degli incidenti, pari a 15 miliardi di euro annui, ma si trasformerebbe pure in una vantaggiosa opportunità, persino sul piano occupazionale.