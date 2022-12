Aumentano scippi e rapine (anche sull’onda della fine della pandemia), le babygang sono diventate addirittura «strutturali» nel tessuto criminale cittadino. Se sei imbottigliato nel traffico per ore, difficilmente corri il rischio di incrociare un vigile in grado di intervenire sulle doppie e triple file che ingolfano vie dello shopping e quartieri residenziali, mentre a Capodanno è prevista un’assemblea permanente del sindacato più rappresentativo dei caschi bianchi: quando? A partire dalla mezzanotte. Che dire degli incidenti stradali: via Caracciolo e Mergellina (le strade più decantate di Napoli) come una sorta di circuito notturno, ne sa qualcosa la barista uccisa la scorsa estate nella zona degli chalet, mentre ogni notte vanno avanti prove di velocità di motociclisti su una sola ruota. Immagini da Napoli, problemi noti, che potrebbero essere affrontati in modo efficace e risolutivo con l’unico deterrente possibile. Quale? La videosorveglianza.

Una questione da sempre gettonata in materia di confronto con il Ministero, vero e proprio oggetto del desiderio di tutte le giunte comunali che si sono avvicendate negli ultimi decenni. Parliamo della possibilità di realizzare una città “smart”, intelligente e connessa, in grado di catturare targhe di cittadini indisciplinati, che parcheggiano in doppia fila, con strafottente disinvoltura; di inquadrare l’azione del branco armato o della babygang che presidia un ristorante affollato di turisti; di ricostruire il tragitto di aspiranti killer - quelli delle “stese” -, che vanno a delimitare con il piombo e la paura (quando non ci scappa una vittima) la propria zona di influenza.

Parliamo della grande sfida del 2023, vero e proprio banco di prova degli enti locali - a partire dall’asse che si è costruito tra prefetto e sindaco in questi mesi di collaborazione quotidiana - per rendere la città accogliente, vivibile e sicura. Una metropoli nella quale non sono più tollerati i rally improvvisati sul Lungomare, in cui non c’è più spazio per i reati predatori e in cui si può essere certi che le condotte poco urbane (vedi parcheggiatori abusivi e sosta selvaggia) vengono immediatamente immagazzinate nell’archivio telematico di un sistema smart, intelligente e connesso.

Ma a che punto è il nostro Grande fratello? Ne parliamo nel servizio in cronaca firmato da Valerio Esca, anche alla luce di progetti e voci di spesa che chiamano questa giunta comunale a uno sforzo progettuale su cui poggia gran parte della sua tenuta futura. Non tutta la città è coperta e ci sono un paio di progetti in fase avanzata.

Proviamo a fare chiarezza, a partire da una sorta di prequel, di antefatto storico: è il 2007, quando l’allora rappresentante del governo Prodi, Marco Minniti, porta in Prefettura a Napoli la novità dei Pon sicurezza. Sulla carta c’era una rivoluzione tecnologica in corso, che comprendeva anche la mai realizzata cittadella di polizia nella ex manifattura dei tabacchi e un collegamento al passo con i tempi dei dati catturati dal grande occhio.

Una rivoluzione realizzata in modo molto parziale, almeno a giudicare da quanto è stato consegnato alla stampa lo scorso gennaio dal governatore De Luca (14 anni dopo i primi pon sicurezza), al cospetto dell’ex ministro Lamorgese, proprio in materia di telecamere: «In alcuni casi, scadono i contratti e le telecamere non registrano...», aveva detto, a proposito della necessità di investire e implementare sul grande occhio a Napoli. Come a dire: non ci sono soldi per la bolletta, c’è un momento in cui il grande fratello smette di operare con buona pace di piccoli e grandi misfatti cittadini.

Ma alcuni mesi dopo, nel pieno dell’era dei finanziamenti del Pnrr, a che punto siamo? C’è un progetto avanzato del Ministero, uno da definire grazie a fondi regionali, poi toccherà cimentarsi con le possibilità offerte dalla manovra varata di recente dall’attuale governo. Parliamo di 15 milioni di euro l’anno, per i prossimi tre anni. Quarantacinque milioni fino al 2025, soldi a disposizione delle principali aree metropolitane cittadine, che dovranno però cimentarsi in una sorta di prova di forza. Anzi, di abilità. Quella di attrezzare staff di tecnici, competenti al punto tale da realizzare progetti competitivi, in grado di incassare altri finanziamenti e garantire così la realizzazione di opere finalmente efficaci: garantire sicurezza a cittadini e turisti e chiudere un cerchio iniziato nel lontano 2007, portando Napoli all’altezza della fascino internazionale che in questi giorni sta riscuotendo.