L'impegno dei cattolici ​oltre la questua dei voti

Nella partita che si giocherà per l’elezione del sindaco di Napoli anche i cattolici cercheranno di inserirsi nella competizione. Mica possiamo stare fermi? Dicono quelli di “Per la persone e le comunità”, forti del 2,33% dei consensi che sono riusciti a racimolare in città nelle recenti regionali.

Un patrimonio elettorale contenuto, tuttavia conquistato nel breve lasso di tempo avuto a disposizione, e quindi da non disperdere. Resta da definire con chi si alleeranno, visto che a sinistra, campo preferenziale del movimento, potrebbero schierarsi più candidati.

Il fronte cattolico in questi giorni si è arricchito della nascita di un nuovo soggetto politico nazionale, sorto dopo un lungo lavoro preparatorio e diverse discussioni tra varie sigle del mondo cattolico, che hanno visto nell’associazione Politica Insieme di Stefano Zamagni il punto di incontro e di riferimento. Insieme, questo il nome del nuovo partito, vuole superare il bipolarismo e collocarsi in modo autonomo al centro dello schieramento per dare risalto a quei temi e a quei valori che si ritiene siano stati tenuti ai margini dai due poli prevalenti. E se per le prossime politiche si pone come condizione essenziale per cimentarsi il ritorno al sistema proporzionale, si sta studiando la partecipazione alle comunali di Napoli, Roma, Torino Bologna e Palermo, le grandi città che dovranno eleggere il sindaco nella prossima primavera.

Desta un certo interesse anche l’esperienza di “Comunità di connessioni”, la scuola di politica nata all’interno della rivista dei gesuiti La Civiltà Cattolica, con lo scopo di formare le coscienze della futura classe dirigente più che un partito.

Sullo sfondo resta la questione se dopo la sparizione della Democrazia Cristiana i cattolici debbano trovare una nuova aggregazione o piuttosto mischiarsi nei vari schieramenti, come avvenuto finora. I fautori della prima ipotesi affermano che la disseminazione all’interno delle forze politiche non ha dato i frutti sperati. I cristiani sono rimasti inconsistenti, lasciando spazio alla destra sovranista da un lato e abdicando sui temi etici portati avanti da una certa sinistra dall’altro. Tuttavia c’è da chiedersi quanti voti possono spostare oggi i cattolici. Bisognerà vedere se nelle scorse regionali si è raschiato il barile o se si riuscirà ad allargare il consenso.

L’ irrilevanza politica dei credenti fa il paio con il costante calo della loro vitalità. Lo vediamo nella diminuzione dei preti e delle messe, nella riorganizzazione delle parrocchie ridotte ad unità pastorali, nell’aggregazione delle diocesi e, non da ultimo, dalla mancanza di leadership di laici impegnati. Anche a Napoli.

Si dovranno mettere in campo idee nuove e forti competenze per rilanciare l’offerta politica cattolica, piuttosto che praticare questue di voti nelle chiese. E poi si dovrà vedere come vorrà orientare l’azione pastorale l’arcivescovo che succederà al cardinale Sepe: se vorrà dare impulso ad un rinnovato impegno politico in diocesi o se resterà fuori dalla mischia, puntando principalmente sulle forme classiche di intervento sociale.

Bisogna anche dire che la crisi delle comunità intermedie non investe solo il mondo ecclesiale. E’ una tendenza più generale che riguarda anche i partiti e i sindacati. Oggi è più difficile trovare qualcuno che si impegni assieme ad altri per qualche battaglia civile, piuttosto ci si aggrega più contro qualcosa o qualcuno, approfittando soprattutto dei social che consentono anonimato e scarso coinvolgimento personale. Allora forse sarebbe auspicabile fare alleanze su materie di comune interesse, senza rinunciare a quei valori imprescindibili, cosa più agevole in una tornata elettorale locale.

Si racconta che padre Bartolomeo Sorge, durante la campagna elettorale per le politiche nei primi anni ’90, invitato a parlar bene del candidato dei popolari che avevano organizzato un comizio nella penisola sorrentina, disse: “Il miglior candidato? E’ quello che pratica la politica del bene comune”, guardando con insistenza il competitor avversario presente in ultima fila, che faceva parte della rete dei progressisti. E che alla fine venne eletto.



