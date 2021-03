Napoli, sulla corsa al sindaco il fattore dissesto

Le prossime elezioni amministrative si svolgeranno sullo sfondo di una crisi profonda delle città italiane. Piegate dal Covid, esse sono esposte ancor di più sul fronte contabile. Molti comuni sono in predissesto o nelle pericolose vicinanze di una crisi dei loro bilanci. Altri sono semplicemente falliti. La situazione riguarda in modo particolare le amministrazioni cittadine dell’Italia meridionale, ma non si può certo dire che il problema sia solo del Sud.

Scarsa capacità di riscossione dei tributi, sistematica sovrastima delle entrate, spese per il personale e tassi di indebitamento delineano un quadro che pregiudica, fino ad inibirle, le capacità di iniziativa a qualsiasi livello da parte degli enti locali. Di pochi giorni fa è la lettera al ministro Lamorgese firmata dal presidente dell’Anci Antonio Decaro e da Michele de Pascale per l’Unione delle province italiane in cui si chiede al ministero dell’Interno la proroga dei termini per presentare il bilancio di previsione 2021, la cui scadenza è fissata alla fine del mese di marzo.

La pandemia ha aggravato una condizione di deficit strutturale diffuso in un quadro, sostengono i due amministratori, di risorse disponibili ancora molto incerto. Se questa è la cornice, la situazione napoletana appare particolarmente grave, con un debito monstre che alla vigilia di un’importante campagna elettorale si piazza al centro dello scontro politico come un macigno che un tempo si sarebbe detto inaggirabile, ma che in realtà mette gli elettori dinanzi ad un’alternativa paradossale.



La città si trova infatti stretta nel vincolo di una doppia impasse. Un’amministrazione senza risorse non potrebbe andare avanti che continuando a fare ammuina.

Calcando cioè i toni di quella politica simbolica di cui Luigi De Magistris ha rappresentato l’estrema e degradata versione in questi anni, con i suoi appelli alla rivoluzione, le regate mediterranee per salvare i migranti, Maradona e San Gennaro, tutto insomma pur di guardare da un’altra parte. Ma dalla parte opposta, appunto, cosa c’è? Se si volesse fare appello alla competenza, se un’opinione pubblica stremata da anni di inconcludenza volesse finalmente affidarsi a uomini capaci, quale mandato consegnerebbe loro che non dovesse poi risolversi nell’amministrazione di un fallimento? Si può invocare il rigore quanto si vuole, sperare in qualche rinato spirito del capitalismo, con il suo corredo di virtù del risparmio e della frugalità, etica del lavoro e rinuncia all’appagamento immediato del desiderio, insomma quello che un tempo si sarebbe detto spirito borghese, ma di fatto i napoletani eleggerebbero non un sindaco ma un commissario liquidatore.

La crisi contabile del comune di Napoli, detta in maniera diversa, organizza il campo della contesa politica per il sindaco e stabilisce con le sue condizioni anche il profilo potenziale dei candidati. Innanzitutto, tenendo lontano dall’agone politico i cosiddetti tecnici, che avendo alle spalle storie professionali e prestigio personale tutto vogliono tranne che essere precipitati nel tritacarne della crisi napoletana. La loro competenza verrebbe di fatto inibita, mentre risulterebbero del tutto inadeguati sul terreno di quelle politiche del consenso che per definizione richiedono un physique du rôle estraneo alla compassata postura del competente. Questa circostanza, da un lato, incita alla gara candidati che sentono di potersi muovere con più sicurezza sul terreno vago di chi, privo di mezzi efficaci, compensa l’impotenza con l’immaterialità: rinascimenti napoletani, rivoluzioni alla falde del Vesuvio, appelli all’onestà e contro la casta stanno a testimoniare la lunga storia di questi escamotage ad opera di politici che si fanno promotori di politiche che non sono in grado di attuare o che non vogliono attuare.

La storia napoletana di questi ultimi anni è una specie di grande libro illustrato di questa modalità. Fico, Maresca, lo stesso Bassolino rispondono ad un profilo del genere. Sono uomini che hanno innanzitutto un capitale simbolico da investire, ma, con la corposa eccezione di Bassolino, poca o meglio nessuna credenziale che rassicuri circa la loro capacità di prendere in mano le redini della macchina comunale con qualche cognizione di causa. Dall’altro lato, la circostanza di cui sopra spinge i partiti a tergiversare. Sono molto strane queste elezioni napoletane per il sindaco in cui non ci sono candidati ufficiali, se non per sentito dire; tranne ancora una volta Antonio Bassolino.



Divisi su tutto, tra alleati potenziali e al proprio interno tra fazioni in lotta, i partiti napoletani aspettano. Aspettano in particolare che il governo dichiari la propria disponibilità a fornire una sorta di ombrello legislativo nazionale, una qualche forma di moratoria al riparo della quale il nuovo sindaco o meglio l’aspirante tale possa sentirsi sufficientemente protetto da tentare l’impresa. In vista di questa dichiarazione, le varie fazioni che si muovono sulla scena napoletana dettano condizioni e dispongono i propri ascari in vista di quello che può accadere. Non solo i partiti, ma anche le istituzioni, a cominciare dalla Regione, sono coinvolti. Non è un mistero per nessuno che nel Pd lo scontro è tra i fautori e gli avversari di Vincenzo De Luca e che anche da qui passa la scelta del nuovo sindaco. Nel caso in cui la crisi contabile del comune fosse risolta da una legge, allora tutto si metterebbe rapidamente in moto. Certo, ma resterebbe comunque intatto il problema napoletano: la crisi lunga e profonda della città ha ormai cancellato l’illusione di una qualunque autonomia. La stagione inaugurata negli anni Novanta è definitivamente chiusa e il nuovo sindaco dipenderà di fatto dal governo nazionale e dalle sue scelte, nonché dal beneplacito del presidente della Regione. Una nuova stagione si apre. Quello che non si capisce è con quali strumenti e con quali idee i diversi attori napoletani oggi sulla scena vorranno affrontarla.



