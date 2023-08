Bene ha fatto il sindaco Manfredi a ricordare l’esistenza di una normativa che regola le attribuzioni di toponimi alle strade e alle piazze cittadine. Alla richiesta formulata da alcuni consiglieri comunali di intitolare una strada o una piazza a Silvio Berlusconi, il primo cittadino, infatti, ha precisato che non è possibile porre il veto o meno a proposito dell’intitolazione a una personalità politica ma, comunque, nel caso in questione, è presto per una decisione; una norma specifica, tra l’altro, vuole che decorrano dieci anni dalla morte per poter incominciare a discutere sull’intitolazione di una strada o una piazza a un personaggio che si intende celebrare, ciò anche al fine di poter effettuare una decisione in maniera più consapevole.

Lo stesso aveva fatto il 15 giugno il sindaco di Milano all’indomani dei funerali dell’ex premier. «Per dedicare una via a Berlusconi - disse Beppe Sala - bisogna aspettare dieci anni, si devono rispettare le regole». Ciò, del resto, è quanto è stato recentemente ribadito dalla Commissione toponomastica di Napoli con l’indirizzo stabilito di non chiedere deroghe di alcun tipo, cosa che, purtroppo, si è verificata in anni precedenti.

Restando in argomento, sarebbe in generale auspicabile che l’odonomastica seguisse dei criteri di omogeneità, sia nella valutazione di quanto occorre per la denominazione di strade prive di toponimo sia per evitare di rompere quella che già fortunatamente esiste in varie zone della città. Com’è il caso delle vie tra Mergellina e Posillipo intitolate a poeti (Orazio, Tito Livio, Lucrezio, Ortensio, fino a Petrarca, Boccaccio e Manzoni, Tasso); nell’intorno della piazza centrale dell’Arenella le strade sono intitolate a Medaglie d’Oro (Niutta, Orsi, Menzinger, Libroia ecc), salvo le vie Giotto e Tino da Camaino che la connettono con piazza degli Artisti e quindi con gli innumerevoli nomi che devono la loro presenza ai lavori della Commissione di Toponomastica nominata nel 1890. Presieduta da Bartolomeo Capasso, composta da illustri personaggi con Benedetto Croce, giovanissimo, la quale decise di dar nomi nuovi alle strade nel rispetto della storia di Napoli.

Il nuovo corso Umberto e altre zone del centro storico furono denominate in favore di politici torinesi e dedicate agli uomini che morirono per la causa unitaria (piazza Cavour, Corso Vittorio Emanuele, via dei Mille, piazza dei Martiri); quella del Vomero fu un’esperienza felice e quella Commissione decise che i nomi da attribuire dovessero essere soltanto quelli di artisti e così avvenne. Ne furono scelti inizialmente 37 tra musicisti, pittori, scultori, architetti; le vie principali furono perciò intitolate ai capiscuola e quelle secondarie a personaggi minori, sempre artisti, comunque. E e lo sono ancor oggi a ben caratterizzare l’estesa zona del Vomero, caratterizzato da una loro presenza omogenea: Luca Giordano, Cimarosa, Morghen, Alvino, Merliani, Stanzione, Solimèna, Bernini, Fanzago, Mancini, Toma, Solaro, Porpora, Cesi, Annella di Massimo, Pitloo, De Mura, tanto per citare soltanto qualcuno tra i tantissimi personaggi illustri, quasi un centinaio, cui sono dedicate quelle strade. Una fitta rete di artisti quasi esclusiva, se non fosse per pochi nomi di umanisti (scrittori, poeti, linguisti) e per Luigia Sanfelice, un unico nome “estraneo” attribuito, forse, nel ricordo di un usuale suo percorso verso la collina del Vomero per raggiungere i monaci della Certosa che avevano aderito alla Repubblica.

Oggi la richiesta di intitolazione di strade a personaggi meritevoli lascia spazio alla mancanza di progettualità nell’individuazione di zone che accolgano tipologie simili di merito ed eviterebbero di creare discriminazioni fra coloro per i quali ci si mobilita e coloro per i quali ciò non si verifica. Quasi alla stregua di quella del 1890, l’attuale Commissione pare che voglia affrontare lo studio delle zone della città comprendenti strade prive di toponimo con l’intento di rispettare un diffuso spirito di omogeneità; si spera senza cambiare intestazioni perché esse stesse sono anche storia e memoria collettiva.