La società civile a corrente alternata

Agosto è stato il mese del civismo napoletano. Non c’è dubbio. Manifesti, incontri, bilanci. La società civile a Napoli c’è e vuole far sentire la sua voce. C’è chi si propone di liberare la città dal degrado, chi si avventura in ricostruzioni storiche e cerca di fissare gli elementi basilari di una periodizzazione possibile dell’attuale declino della città. Quando è cominciato tutto? Con De Magistris, prima, già ai tempi della Iervolino, oppure con Bassolino? Alcuni mettono a fuoco, altri divagano. De Magistris è o non è responsabile dello stato attuale in cui versa il capoluogo campano? C’è chi se ne dice certo, chi invece tergiversa, svicola e, costretto, alla fine riconosce: beh! sì, qualcosa è andato storto. È in momenti del genere che arrivano gli scrittori. Per uno, il sindaco arancione si è “smarrito”, per un altro la carica di un tempo si è spenta: Napoli non “scassa” più. Qualcun altro invece parla di una “resurrezione” necessaria: aria nuova in Comune. Bene.



Quello che però colpisce in questo coro di voci, ambizioni e buoni propositi è il tempismo. La società civile a Napoli appare con tutta evidenza regolata sul movimento dell’ingranaggio politico. Non si sente e non si vede quando più sarebbe necessario il suo intervento; si rianima, al contrario, in occasione delle competizioni elettorali. In poche parole: si muove secondo la dinamica propria di un organismo politico di organizzazione del consenso.



Luogo effettivo di tutte le compromissioni, dove gli interessi e le ambizioni più disparate si mischiano e si legano ai partiti, alle correnti, spesso ai singoli uomini di potere, la società civile è quasi sempre il miserevole rifugio di tutti i vigliacchi politici. Un po’ come il patriottismo per il colonnello Dax nel celebre film di Stanley Kubrick (che citava a sua volta Samuel Johnson). La società civile è il grande fiume dell’oblio della politica locale. Monda di ogni peccato e assolve da qualunque responsabilità. La società civile è ipso facto garanzia di indipendenza da ogni spirito fazioso, attesta competenza e onestà. Chi viene dalla società civile non si batte per la sua parte ma per il bene della comunità.



Se così fosse (ma così non è) due cose tuttavia non tornano: primo, l’impegno di questa stessa società civile dovrebbe essere costante, quotidiano, indifferente alla politica e ai suoi tempi, pago di uno sforzo ininterrotto che proprio per questo nel corso del tempo dovrebbe essersi tradotto in forme istituzionali di militanza civica, in un sostegno fattivo a grandi imprese culturali, in un orgoglioso associazionismo imprenditoriale che avrebbe dovuto farsi negli anni promotore di qualche lodevole iniziativa a vantaggio, che so, di antichi istituti scolastici o anche solo del recupero di un monumento o di un giardino storico.



La città dovrebbe, cioè, esprimere nei suoi ceti professionali, nella sua vita intellettuale, nella sua morale pubblica un tono che francamente si stenta a riconoscere. Per carità non voglio essere frainteso. Competenza, correttezza, garbo sono sicuramente presenti. Ma, diciamoci la verità, l’ethos pubblico è un indicatore attendibile di comportamenti che certo non possono essere attribuiti alla politica, di cui semmai la politica è uno specchio e a sua volta si alimenta. Basta farsi un giro a Posillipo, al Virgiliano o anche al San Carlo (per non parlare della Galleria) per accorgersi che a Napoli non c’è “tempio della borghesia” che tenga e nemmeno per la verità un circolo di signori benestanti e colti che in questi anni si sia costituito in “Amici di” e che si sia occupato del decoro urbano. Iniziative del genere a Napoli si contano sulla punta delle dita e non tutto può essere caricato sulle spalle di Mirella Barracco e della sua Fondazione Napoli Novantanove. Più recentemente, se non era per Benedetta de Falco, che qualche settimana fa si è presa la briga di listare a lutto i busti dei napoletani illustri, a nessuno sarebbe venuto in mente che la città è anche la tutela dei suoi numi tutelari.



La società civile invece a Napoli vuole fare politica. Anche questo è singolare ed è la seconda cosa che non torna nello schema del civismo napoletano. Il paradosso di questa società civile è che vuole smettere di essere tale e diventare qualcos’altro. Non ha fatto in tempo a manifestarsi come sfera dell’impegno pubblico dei privati che già vuole cambiare pelle. Tutti gli esponenti napoletani del nuovo civismo si immaginano nei panni del king maker. Vogliono individuare ed eleggere il nuovo piccolo cesare di questa città, per poi cominciare nella solita solfa delle delusioni e degli abbandoni.



Ma non è tutto già accaduto? Ai tempi di Bassolino c’erano le assise di Palazzo Marigliano. Attivissime prima che diventasse sindaco. Silenziosissime negli anni del suo trionfo, tornarono in auge quando la sua stagione cominciò clamorosamente a declinare. E attorno a De Magistris chi c’era nei primi mesi, se non ancora la società civile? Gli arancioni altro non erano che la versione coloristica di questo svariato mondo di professionisti, giudici, architetti e professori universitari napoletani che periodicamente rivendica il proprio diritto, quasi per investitura storicistica, ad esercitare il ruolo di consiglieri del principe, altrettanti discendenti dei filosofi e dei grandi cultori del giure della Napoli illuministica.



Dura sempre poco, il principe non sa che farsene e i consiglieri, chi prima e chi poi, se ne va, deluso, scornato, pronto ad intonare il lamento immancabile sulla “città immobile” e che non cambia mai. Dura poco soprattutto perché gran parte di questi professionisti non ha grandi risorse alle spalle. Espressione di un’economia ristretta, dipendono dalla politica, dai suoi favori.



La società civile in altre parole a Napoli non è un contropotere, una postazione solida, tale perciò da garantire ai suoi esponenti indipendenza e con ciò la coscienza della propria indisponibile libertà. Al contrario ogni esponente napoletano di questa società civile sa di dover stare in campana come suol dirsi. Che dalla politica arrivano favori, prebende, nomine e che tenersi buono il sindaco, l’assessore e qualche volta persino il consigliere è cosa saggia.

