Napoli: fermate invase dalle auto, salire sul bus è un'impresa

Parcheggio selvaggio alla fermata del bus. Ogni napoletano sa che il tema è d’attualità (e non da ieri), pochi probabilmente sanno che la questione coinvolge il sessanta per cento delle fermate dell’Anm distribuite a Napoli: significa che tre volte su cinque un passeggero è costretto a fare lo slalom tra le vetture, a salire sul pullman in mezzo alla strada (e non accosto al marciapiede), a rinunciare al viaggio se è disabile, perché il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati