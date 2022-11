Space Factory, nasce a Napoli il paracadute intelligente che lancia cibo nei Paesi in guerra

Un paracadute, guidato da un software e sganciato da un aereo, che lancia derrate alimentari in un territorio lontano, a beneficio di una popolazione affamata da una guerra. È una delle possibili applicazioni del progetto Spiro, un acronimo che indica il Sistema Paracadute Intelligente per il Recupero Oggetti aviolanciabili. Il progetto è di Space Factory, una start up impegnata nello sviluppo e nella produzione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore aerospaziale, della meccanica avanzata, dell’Ict e delle telecomunicazioni. La sede della start up è Gianturco. «Siamo nello stabilimento dell’ex Mecfond», spiega Norberto Salza, 56 anni, direttore generale dalla scorsa estate dell’azienda della sua famiglia.



«Ho lavorato 20 anni nel settore automotive. Ora ho deciso di dedicarmi a Space factory - continua Salza - che è nata nel 2015. Tra i fondatori, gli ingegneri Fabrizio Ferrucci e Paolo Lepre, attuale CEO. Siamo in una fase di grande crescita grazie ad un gruppo di ingegneri aerospaziali». La start up di Gianturco vanta notevoli competenze in ambito aerospaziale. Tra gli obiettivi dell’azienda, figurano la realizzazione di componentistica aerospaziale innovativa e lo sviluppo di applicazione software e hardware nel settore dell’informatica avanzata. Due anni fa, all’interno dello stabilimento è nato il progetto Spiro, «per sviluppare tecnologie innovative destinate ad ottimizzare il processo di discesa ed atterraggio guidato di payload spaziali a seguito del rientro nell’atmosfera. Tale Sistema può essere applicato ai Sistemi Spaziali che rientrano nell’atmosfera terrestre o comunque in un pianeta dotato di atmosfera, ad esempio Marte». Per portarlo avanti, la Space Factory ha partecipato ai bandi regionali. A marzo 2022, il progetto è stato finanziato dalla Regione Campania con l’avviso pubblico “Campania Start up 2020”. Le applicazioni di Spiro sono numerose. «L’obiettivo del progetto - continua Salza - è la validazione di un sistema per il rientro guidato verso un target, un punto predefinito». Gli aiuti umanitari sono solo un esempio. «Il sistema - spiega Salza - si compone di diverse parti. Un paracadute simile a un parapendio, un sistema di atterraggio, costituito principalmente da un airbag, e un sistema ICT intelligente che ha la funzione di guidare il paracadute attraverso un software sul pc di bordo. La validazione si compone di due fasi.

Un primo prototipo radiocomandato testato mediante il lancio da una montagna, al fine di registrare i parametri di volo, come la velocità, da utilizzare come input per le fasi successive. E un secondo prototipo, con il test finale in volo del paracadute intelligente». Il sistema è concepito in maniera tale da far atterrare il paracadute esattamente nel punto predefinito. Gli oggetti aviolanciabili sono tanti. Uno degli esempi potenzialmente più interessanti è quello che riguarda gli aiuti umanitari ad un’ipotetica popolazione devastata da una guerra o da una pandemia. «In questo caso - sottolinea il direttore di Space Factory - l’aereo sorvola questa zona e così vengono fissate le coordinate dell’atterraggio. Viene impostata la distanza dalla quale sganciare la pedana con le derrate alimentari. E, infine, si forniscono le informazioni al pilota dell’aereo sul punto esatto in cui sganciare la pedana. Il sistema è sicuro. Il paracadute da noi progettato può essere guidato come un parapendio. Questo significa che si aprirà, anche se sganciato da un aereo, e riuscirà a condurre il carico in un punto ben preciso». L’invio di aiuti alimentari a popolazioni lontanissime, in zone poco abitate, è una missione possibile.

La start up sta per concludere la realizzazione di un primo prototipo e tra pochi mesi ci sarà il primo lancio da un elicottero. Space factory guarda anche oltre il lancio degli aiuti umanitari. «Questo studio - spiega Salza - ci servirà poi per uno sviluppo futuro. Stiamo progettando una capsula spaziale di 1 metro e mezzo che verrà messa in orbita a 250 km di distanza dalla terra. La capsula permetterà di fare esperimenti scientifici in presenza di microgravità». Anche il progetto “capsula di rientro atmosferico” è finanziato dalla Regione nell’ambito del Por Campania 2014/2020, e sviluppato da Ali e Cira. Consolidare la propria quota di mercato per accrescere l’organico è l’obiettivo della start up.