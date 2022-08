Questo Napoli non sarà ancora esperto (la personalità, invece, sembra quella giusta) ma entusiasma e vince, alimentando le speranze di vivere un’altra stagione al vertice.

E questo è ciò che più conta. Nove gol nelle prime due partite, con il più giovane degli acquisti - il 21enne Kvaratskhelia - che ha colpito al cuore i tifosi del Napoli con la sua classe e l’erede di un grande difensore - il coreano Kim - che ha chiuso la partita segnando di testa, proprio nello stesso giorno in cui Koulibaly ha vissuto la prima amarezza con la maglia del Chelsea (pesante sconfitta ed espulsione).

Segnali? Bisogna avere la forza e la lucidità di guardare meno al passato, seguendo con affetto il gruppo che Spalletti (nella foto) vuole quasi proteggere dalle pressioni. Non a caso ha sottolineato che il migliore dei suoi, appunto il georgiano, le avverte.



Che classe ha Kwara, dotato di un bagaglio tecnico completo. Contro Verona e Monza ha segnato di testa, destro e sinistro. Destabilizza le difese avversarie, si esalta nel confronto con l’avversario. Spettacolari i gol visti al Maradona. Questo talento è stato il primo rinforzo per la nuova stagione, scelto quando vi è stata la certezza dell’addio di Insigne. Il Napoli è stato bravo a concludere l’operazione che ha avuto un costo contenuto, sui 10 milioni. Kwara, lasciato il Rubin Kazan allo scoppio della guerra, è entrato nel nuovo ambiente con l’entusiasmo del ventenne che vuole spaccare il mondo e vincere tutto. Una doppietta nello stadio dedicato al più grande è il più bel regalo che il ragazzo potesse concedersi.

Il Maradona si è riempito, la giusta cornice per una squadra che entusiasma perché è aggressiva e si esalta con la qualità della nuova giovane coppia Kwara-Osimhen (44 anni in due). Victor è un leone che va su tutti i palloni (2 gol in 2 partite e avrebbe voluto non abbandonare il campo per cercarne altri) e che sta migliorando nel gioco, perché comincia a sentirsi a suo agio anche quando è spalle alla porta e deve offrire spazi ai compagni. In velocità è devastante, soprattutto contro avversari di piccolo calibro come il Monza, che si è visto soltanto sullo 0-3 dalle parti di Meret. Petagna aveva segnato pure il gol dell’ex ma con una clamorosa spinta a Rrahmani, non vista in campo dall’arbitro Fourneau e segnalata dal Var.

Marcata la differenza tecnica rispetto alle prime due avversarie, tuttavia il Napoli è sulla strada buona per vivere un’altra stagione da leader, magari facendo una bella figura anche in Champions League. Perché ha una spietata determinazione. Si accende appena comincia la partita, esercita una forte pressione su chi ha di fronte, attacca con bravura e fantasia: è quasi come se volesse liberarsi di un peso, quello del pregiudizio che vi è stato dopo le partenze di quattro big. C’è uno spirito forte ed è la migliore componente per una squadra che deve assemblarsi.

De Laurentiis e il suo staff hanno rinnovato l’organico, eppure nella formazione base delle prime due partite vi erano soltanto due nuovi, Kim e Kwara. Il coreano è un altro esempio di come il mercato sia stato condotto con lucidità. Il Napoli ha voluto centrare gli obiettivi che aveva fissato e Kim, appunto, era uno di questi appena Koulibaly si è trasferito a Londra. Non vi erano “piani B”: sono stati studiati dei profili e sono stati messi a disposizione di Spalletti. C’erano “caselle da riempire”, come le ha definite il tecnico, e per farlo è stata seguita una logica tecnica e finanziaria. Nelle sostituzioni ieri Luciano ha seguito una sorta di scaletta, schierando chi ha lavorato in ritiro con lui. Per i tre arrivati nelle ultime ore ci sarà spazio già dalla Fiorentina. In panchina sedevano Ndombele, Raspadori e Simeone. Si può intuire quanto calciatori di questo livello facciano aumentare il livello tecnico del Napoli, che nei prossimi giorni tenterà di chiudere per l’esperto portiere Navas.