Sport negato, da tre anni ​la vergogna del Collana

«Pronto... Toni ma quando torniamo a correre al Collana?»

«Gianni, ehm, scusami non lo so proprio ma vedrai che prima o poi ce la faremo».

Questa è una telefonata tipo che da quasi tre anni mi capita di ricevere dai nostri ragazzi che per molti anni hanno svolto attività motorie nel complesso sportivo (atletica e piscina) dello stadio Collana. Eppure già a febbraio del 2019 proprio dalle colonne di questo giornale invocavamo assieme a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati