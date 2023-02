Sbloccati i fondi per rifare il look dell’area adiacente la Tribuna autorità dello stadio Diego Armando Maradona. Potenza dell’arrivo degli azzurri guidati dal Ct Roberto Mancini che il 23 marzo giocheranno a Fuorigrotta con l’Inghilterra la prima partita per le qualificazioni a Euro 2024. L’Italia è campione in carica, titolo che ha vinto battendo a casa loro proprio gli inglesi nella magica notte del 12 luglio 2021.

Sfida affascinante, ospiti da tutto il mondo e obbligatori i lavori di ammodernamento dove ci saranno sostanzialmente i vip. Il finanziamento è di 1 milione e centomila euro di cui 500mila a carico della Regione e la restante parte a carico del Comune guidato dal sindaco Gaetano Manfredi. Sul Maradona Palazzo San Giacomo investirà complessivamente 2,4 milioni entro l’anno solare. Ma procediamo con ordine.

La vera sfida è ultimare i lavori entro il 23 marzo giorno in cui si giocherà la partita della nazionale. Che significa considerando i collaudi chiudere i cantieri almeno 72 ore prima. In Comune non sono - per ora - afflitti da preoccupazioni particolari, ma bisogna stare in campana perché quando si iniziano dei lavori pubblici essere certi che finiscano in una certa data è un po’ una scommessa al buio e bisogna essere sempre pronti a un piano B. Di cosa si tratta? Che lavori saranno vista la cifra ingente che verrà spesa? Di opere architettoniche nella sostanza si abbatte quell’area dove attualmente si svolgono i ricevimenti per gli ospiti della Tribuna autorità e non solo per ricavarne più sale ovvero un vero e proprio settore Hospitality: pareti, rivestimenti, luci, pavimenti arredi e più che ne ha più ne metta saranno radicalmente ridisegnati e rifatti ex novo con materiali moderni. Nasceranno 5 nuovi ambienti dai nomi molto suggestivi: «Sala President lounge; Vesuvio lounge, Vip lounge; Executive lounge e Lounge bar». Ambienti dove - passata la nazionale - ci saranno riferimenti ai padroni di casa del Napoli, un percorso utile per chi arriva in città a giocare quella che una volta era la Coppa dei Campioni. «La progettazione - si legge nella delibera - ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e costi globali di costruzione, manutenzione e gestione».

La sensazione è che tra il Comune e patron Aurelio De Laurentiis i rapporti rispetto al passato, almeno a oggi, si si stiano normalizzando, sono meno burrascosi. Perché è evidente che i la nazionale è il pretesto per fare dei lavoro che saranno utilizzati soprattutto dalla Ssc Napoli che ha la gestione dell’impianto di Fuorigrotta. Così come è stato un segnale di distensione da parte del presidente del club tenere fede a quanto scritto nella convenzione per la gestione del Maradona - all’epoca della firma, siamo a giugno 2019, si chiamava San Paolo - nel consentire nelle partite casalinghe del Napoli l’ingresso gratuito a 320 ragazzi delle scuole della città. Convenzione che scade a giugno di quest’anno. Uno dei nodi che il sindaco Gaetano Manfredi si troverà ad affrontare a brevissimo, anzi sta già affrontando perché l’interlocuzione con il patron sembra abbastanza consolidata. Insomma i rapporti sono inversamente proporzionali a quelli che si erano instaurati tra l’ex sindaco de Magistris e De Laurentiis. Tormentata la chiusura di quell’accordo che arrivò nell’anno in cui lo stadio si rifece il look grazie alle Universiadi. Mettere mano alla Convenzione non è mai semplice ma i tempi sono cambiati e la sensazione è che tra Manfredi e De Laurentiis ci sia sintonia sulle cose da fare per migliorare il Maradona. Il Comune al riguardo ha fatto una stanziamento di ben 2,4 milioni per fare i bagni dei disabili e migliorare i dispositivi di sicurezza. In questo contesto, entrambi hanno dichiarato di volere uno stadio che funzioni sette giorni su sette e dunque trasformarlo in una struttura moderna, una edenlandia dei tifosi che produca anche guadagno. Si discute del museo della squadra, di come recuperare gli spazi sotterranei chiusi dai tempi dei mondiali del 1990. Sarà una delle sfide di questo nuovo anno per Manfredi quello di trovare un accordo completo e totale con De Laurentiis.