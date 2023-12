Mazzarri non ha parlato alla vigilia della partita con l’Inter ma probabilmente non avrebbe messo le mani avanti sull’arbitro come ha fatto invece Mourinho. Nella direzione di Massa vi sono stati due errori gravi: ha ignorato il fallo di Lautaro su Lobotka nell’azione del primo gol e sullo 0-1 il calcione di Acerbi sulla caviglia di Osimhen in area. Non si può condizionare così una partita, anche se sono chiarissimi i meriti dell’Inter e i limiti del Napoli come lo 0-3 testimonia.

Il nuovo corso dell’Aia si è distinto per i puntuali interventi dopo errori degli arbitri: il designatore Rocchi valuti gli episodi accaduti ieri al Maradona, in quella partita che ha consentito all’Inter di effettuare il controsorpasso sulla Juve e che ha confermato il cambio di direzione per la stagione del Napoli. A -11 dal primo posto (e a -10 dal secondo occupato dalla Juve, avversaria venerdì prossimo a Torino) non ci si può illudere di rientrare in corsa per lo scudetto e si dovrà difendere il quarto posto, dopo l’aggancio della Roma a quota 24 punti e l’avvicinamento di Fiorentina e Lazio.

L’effetto Mazzarri non è certamente già svanito: il Napoli è entrato in campo col piglio giusto contro una squadra chiaramente superiore e ha infatti creato le prime pericolose palle gol con Elmas e Politano (traversa) prima del gol di Calhanoglu, una perla come quello di Barella, che ha passeggiato in una difesa allo sbando dopo l’errato tocco di Politano. Il tecnico ha provato a rendere più consistente la linea spostando l’acerbo Natan sul lato sinistro, in assenza di Olivera e Rui. Ma il reparto è fragile e lo è ancor di più quando si alza il livello dell’avversario, con una differenza che si acuisce se Osimhen e Kvara si confermano parenti lontani di quella brillantissima coppia che aveva trascinato il Napoli allo scudetto, arrivando ai primi posti nella classifica del Pallone d’oro. Così rischia di essere complicato assicurarsi un posto in Champions League, vitale per i piani finanziari e tecnici della società.

Per Mazzarri c’è da rimboccarsi le maniche, quello che ha sempre fatto nella sua carriera, restituendo fiducia in se stesso a un gruppo che nel secondo tempo della partita con l’Inter è scomparso, così come era accaduto negli ultimi venti minuti a Madrid. È una questione mentale, non soltanto fisica. Ci sono da attendere i rientri degli infortunati ma non interventi sul mercato, esclusi da De Laurentiis due giorni fa. Eventualmente sarebbero serviti in agosto per irrobustire la rosa campione d’Italia affidata a un allenatore, Garcia, dimostratosi inadeguato. Ma il problema evidentemente non era soltanto il francese. Il Napoli non vince da 66 giorni al Maradona, il calore della sua gente non riesce più a fare la differenza. I tre gol dei nerazzurri chiudono il libro dei sogni. Non è stato un passaggio di consegne perché al vertice è in atto un duello appassionante per le tifoserie dell’Inter e della Juve, due squadre che erano state surclassate dal Napoli di Spalletti. È l’ora di rialzarsi, anche perché tra otto giorni a Fuorigrotta è in gioco la qualificazione agli ottavi Champions.