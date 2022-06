Sosteniamo il talento ​dei giovani del Sud

Nel suo editoriale di venerdì, il neo direttore del Mattino, Francesco de Core, ha messo subito in chiaro alcuni concetti che ritiene di dover porre alla base del suo lavoro alla guida di un quotidiano che ha appena festeggiato 130 anni al servizio di Napoli e del Mezzogiorno. Si tratta dell’esigenza di scoprire un giusto orgoglio meridionalista e della la necessità di mettere i giovani in testa all’agenda delle cose da fare per una concreta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati