Lungomare, il dovere ​di salvare la storia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 28 Settembre 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Napoli svilita» è il titolo della serie di servizi che Il Mattino sta via via dedicando alle non poche tristi vicende che la città sta vivendo in anni di abbandono e che, appunto, vanno sempre più svilendola. Se la città è svilita, i cittadini sono avviliti; sono avviliti dal perdurante silenzio delle istituzioni alle quali viene pure denunciata ogni inefficienza e ogni sconcezza. Inutilmente, però, poiché è come aver di fronte un muro di gomma che assorbe quanto gli viene...