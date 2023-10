«Misureremo Municipia già da quest’anno», le profetiche parole dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta quando ad aprile Municipia diventò formalmente l’agente di Palazzo San Giacomo per la riscossione coattiva. Come stanno allora le cose? Municipia - a sei mesi di distanza dall’insediamento a Napoli - sta per inviare oltre 200mila cartelle esattoriali nelle case dei napoletani elusori - ovvero coloro sono noti al fisco ma non hanno pagato magari perché vittime della crisi economica - e degli evasori. Vale a dire coloro che sono stati scovati grazie all’incrocio delle banche dati e che non si sono mai dichiarati al fisco. Si tratta di cartelle che riguardano la Tari e l’Imu, la prima fattispecie è “l’omesso versamento”, la seconda è la “mancata dichiarazione”.

La novità viene fuori nel giorno in cui il ministro per la Funzione pubblica Paolo Zangrillo e il sindaco Gaetano Manfredi nella sala giunta del Municipio firmano un protocollo con il quale l’Ifel - acronimo che sta per Istituto per la Finanza e l’Economia Locale si tratta di una Fondazione dell’Anci - e il Comune cooperano per l’aggiornamento del regolamento appunto della Tari per rendere più efficiente la riscossione da parte di Palazzo san Giacomo di questa gabella che riguarda i rifiuti e più in generale anche il profilo dell’efficientamento complessivo dei sistemi di riscossione ordinaria dell’Ente. In prospettiva il Comune si aspetta da Ifel, che fornisce gratis questo servizio, anche il via libera a nuove assunzioni. Un semaforo verde necessario atteso che il Comune è in dissesto finanziario conclamato e di fatto con circa 4,5 miliardi di debito sul groppone. Ma la capienza per fare altre assunzioni Palazzo San Giacomo ce l’ha. Zangrillo è Napoli ci è venuto per partecipare a un convegno dal titolo emblematico: «Pnrr: il fattore umano» dalla Fondazione “Ottimisti & razionali” di Claudio Velardi fortemente voluto dal direttore generale del Comune Pasquale Granata.

Dove Zangrillo promette nuovi scenari per la Pubblica amministrazione e pure per Napoli perché altrimenti il Pnrr rischia di fallire. «Non sono solo i Comuni, i lamenti arrivano dappertutto. Un progetto importante come il Pnrr passa necessariamente attraverso un investimento importante sul capitale umano. È quello che sto cercando di fare da quando sono arrivato al dicastero della Pubblica amministrazione» dice il ministro che poi incalza: «La necessità è di intervenire sugli enti territoriali soprattutto perché a questi spetta un compito rilevante come soggetti attuatori del Pnrr e quindi abbiamo bisogno di rinforzarli dal punto di vista delle competenze».