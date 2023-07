Circa trecentomila cartelle, per la maggior parte solleciti di pagamento rispetto ad avvisi già arrivati in precedenza, sono in arrivo ai contribuenti napoletani. Dagli ultimi giorni di luglio e fino a fine anno, partiranno gli atti. Sono i primi interventi concreti di « Napoli obiettivo valore » . Dopo una prima fase di allestimento, ora la barca Nov è pronta per andare davvero in acqua e immergersi nel mare delle imposte non pagate dai napoletani. Un vero e proprio oceano visto che la percentuale di riscossione del Comune di Napoli si attesta attorno al 27%, una delle più basse d’Italia. Proprio per questo tre mesi fa Palazzo San Giacomo ha deciso di affidare a « Napoli obiettivo valore » , società satellite del colosso « Municipia » , il compito di migliorare la riscossione delle imposte dei napoletani. Due gli obiettivi principali: recuperare gli arretrati non pagati e migliorare strutturalmente la riscossione aumentando la platea dei contribuenti.



L’obiettivo finale di Palazzo San Giacomo è quello di recuperare in 10 anni un miliardo e 400 milioni, ovvero la somma del Patto per Napoli. Proprio per questo il contratto con il Comune scade nel 2033. D’altronde è proprio il « Patto per Napoli » che ha reso necessario un intervento strutturale sulla riscossione. A fronte dei fondi che arriveranno dal Governo grazie all’accordo firmato dal sindaco Gaetano Manfredi con l’allora premier Mario Draghi, il Comune si è infatti impegnato, tra le altre cose, a migliorare finalmente la riscossione. D’altronde il debito accumulato negli anni dal Municipio deriva proprio da lì. Un rosso che arriva in gran parte da tasse, multe e canoni non riscossi negli anni scorsi e che la neo costituita società si impegna a recuperare grazie una infrastruttura altamente tecnologica.

APPROFONDIMENTI Rottamazione in Campania: scatta la caccia a 2 miliardi Comune di Napoli, maxi sanatoria per le multe: «Basta interessi capestro» Rottamazione cartelle, come funziona e quali comuni la accettano. Roma, Milano, Firenze (e non solo) dicono “no”