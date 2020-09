Grazie al pubblico noi teatranti ​siamo tornati ad esistere

Lo scorso 4 marzo avevo interrotto l’attività teatrale mentre ero in scena con la mia ultima commedia «Con tutto il cuore». E, come me, hanno dovuto interrompere le proprie attività, milioni di italiani, miliardi di persone nel mondo intero. Quando, con un decreto governativo, si è riaperta la possibilità di tornare a lavorare, seppure in determinate condizioni dettate dall’emergenza sanitaria, mi sono posto una domanda.



La domanda era questa: «Che faccio? Metto in scena qualcosa? O me ne sto fermo e tranquillo fino a quando le condizioni non torneranno ad essere meno proibitive per le economie di un’azienda teatrale?». La risposta stava scritta sul frontespizio del teatro Diana che ha voluto salutare il pubblico dedicandogli una frase che io, da anni, dedico al pubblico in sala alla fine di ogni mia replica: «Noi (gli artisti) senza di voi (il pubblico) non esistiamo!»



Ecco, avevo bisogno di tornare ad esistere. E con me tutti i miei compagni di lavoro.



Quattro attori, un direttore di scena, due macchinisti, fonico di sala e fonico di palcoscenico, un datore luci più un suo assistente, due sarte, un amministratore, una costumista, uno scenografo e i loro assistenti, un musicista (personale della sala di registrazione e i musicisti che eseguono le musiche da registrare), tre trasportatori, due aiuti su piazza, un organizzatore, un produttore... Circa trenta persone che senza il pubblico avrebbero continuato a non esistere. Ecco perché devo ringraziare questo giornale per avermi ospitato e per avermi dato modo di spiegare il motivo che mi ha spinto a mettere in scena «Napoletano? E famme ‘na pizza!». Avevo anche fatto qualche appello video durante i mesi di quarantena per ricordare che dietro il mio lavoro c’era la collaborazione di tante persone ma credo che mettere nero su bianco l’elenco di tutti quelli che si muovono dietro di me sembra possa rendere più chiaro agli spettatori, che finora ci stanno sorprendendo con la loro presenza massiccia e molto disciplinata, quanto sia prezioso il loro sostegno. È stato ammirevole lo sforzo anche degli organizzatori, che hanno dovuto superare mille difficoltà e mille paure per offrirci siti meravigliosi, di grande spessore storico e culturale ma anche, laddove la salvaguardia archeologica non lo permetteva, sono riusciti a rendere accoglienti e suggestivi persino zone adibite normalmente a parcheggio o piazze cittadine faticosamente chiuse al traffico quotidiano, con grande dispendio di energie.



Ma quello che porterò per sempre nel cuore è la sorpresa alla fine di ogni replica. Questa sorpresa mi è arrivata ancora una volta dal pubblico quando, accese le luci in sala, ho scoperto che quello straordinario affetto che aveva sostenuto le nostre battute per tutta la durata (due ore!) dello spettacolo mi era arrivato dalle mille e varie centinaia di persone che avevano indossato la mascherina per tutto il tempo!



Io, davvero, non credevo si potesse ridere con la mascherina. Credevo non si potesse nemmeno empatizzare con la mascherina. In realtà, la regola obbliga gli spettatori ad usare la mascherina solo all’ingresso e all’uscita dalla sala, una volta seduti la si può togliere rispettando i distanziamenti tra un posto e l’altro, regola, quest’ultima, risparmiata ai congiunti. Evidentemente, le notizie preoccupanti di questi ultimi giorni hanno spaventato le persone che però non hanno voluto rinunciare allo spettacolo ma si sono auto disciplinate e hanno deciso, per propria iniziativa di non togliere la mascherina nemmeno una volta seduti, correttamente, ai propri posti.



Forse, se qualche insegnamento si può trarre da questa brutta e spaventosa esperienza che stiamo vivendo, è proprio la necessità di rimettere al centro della nostra attenzione proprio il pubblico. Termini collettivi come «la gente», “il popolo”, “la comunità” mi sembrano sempre troppo generici, poco incisivi per descrivere la moltitudine di caratteri e personalità e culture dei milioni di persone che ne fanno parte. «Il Pubblico», invece, no. Perché il pubblico è quell’insieme di persone che ogni sera decide di uscire di casa e comprare un biglietto per andare a vedere lo stesso spettacolo, seguire la stessa attrice amata, lo stesso beniamino al quale battere le mani. Il pubblico è quell’insieme di persone che, senza obblighi sociali, senza atteggiamenti ideologici o pregiudiziali, decide di andare a seguire lo stesso artista, ascoltare la stessa musica, godere per lo stesso balletto, ammirare gli stessi attori, visitare lo stesso museo per vedere lo stesso pittore. Il pubblico è quel gruppo di persone, non individui indistinti ed anonimi, che decidono di entrare in una sala e sedersi fianco a fianco per piangere o ridere sulle stesse vicende raccontate in un film.



Ecco, se devo trarre un insegnamento è proprio questo: forse negli ultimi tempi noi artisti lo abbiamo dimenticato. Rimettiamo il pubblico al centro dei nostri pensieri perché, lo ripeto, noi senza il pubblico non esistiamo!

