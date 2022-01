Il San Carlo, la Regione ​e la cultura dei fondi

Rispondendo ad un lettore, Enzo d’Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno, ha posto ieri sul suo giornale una questione che a me pare centrale: in una città letteralmente ossessionata dalla propria immagine, il destino di un’istituzione di prima grandezza come il teatro San Carlo passa del tutto inosservato.

Il punto è costituito dalla vicenda dei finanziamenti previsti dalla Regione Campania per una serie di istituzioni culturali....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati