Un’altra occasione buttata. Tre minuti è durato il vantaggio sul Torino, dopo la prodezza di Kvara (4 reti in 3 partite e una prova bellissima) quella di Sanabria. Di più e meglio avrebbe dovuto fare il Napoli nell’arco dei novanta minuti, la mancanza di continuità ha determinato un risultato che rischia dopo il week-end di distanziarlo ulteriormente dalla zona coppe.

Partenza a razzo, la squadra nella metà campo del Torino a spingere per sbloccare la partita. Possesso palla molto alto all’inizio (62 per cento) e la clamorosa occasione creata dall’ispiratissimo Politano - a cui Calzona ha ampliato il raggio di azione chiedendogli di accentrarsi per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria - sfruttata non al meglio da Kvara. Avvio incoraggiante ma poi il Napoli non ha tenuto il piede sull’acceleratore e Lobotka, quello che dovrebbe essere il più lucido e preciso, ha commesso errori che stavano per costare cari, come il gentile omaggio a Zapata, il cui tiro forte è stato respinto dall’attento Meret. Il Napoli non è riuscito a sbloccarla nel primo tempo anche perché su Osimhen si è piazzato il duro Buongiorno, difensore che potrebbe fare le fortune di Spalletti agli Europei dopo aver attirato l’attenzione di club prestigiosi (e tra questi c’è quello di De Laurentiis). Il Torino non solo ha giocato pesante ma anche ha avuto la capacità di chiudere bene le linee di passaggio, anche perché la manovra del Napoli via via non è stata più precisa e rapida. Ci si aspettava di più da Zielinski, a cui Calzona ha concesso una chance alla vigilia della partita a Barcellona che Piotr non potrà giocare perché escluso dalla lista non avendo rinnovato il contratto col Napoli. Niente, neanche un po’ di orgoglio.

Partita non bella, neanche ad alta intensità, ravvivata dai gol di Kvara e Sanabria in tre minuti. Due gemme, la prima con il georgiano e Rui che hanno costruito una formidabile azione; poi lo schiaffo del Torino, con una rovesciata, che ha riportato la gara in parità. I granata non sono stati quelli del 7 gennaio, quando umiliarono il Napoli di Mazzarri, ma hanno creato lo stesso problemi a una squadra che continua a commettere errori e non riesce a prendere il volo. La terza vittoria consecutiva sarebbe servita per sostenere il progetto per conquistare un posto nelle coppe e invece niente: questa stagione è una zavorra per il Napoli, che tra poche ore affronterà la partita-chiave della stagione. Tra due giorni gli azzurri volano a Barcellona, dove martedì dovranno affrontare e battere i blaugrana per accedere ai quarti di Champions League. La qualificazione può aiutare a centrare anche l’obiettivo dell’accesso al Mondiale 2025, al netto delle paventate azioni legali di De Laurentiis nei confronti della Juventus. Ci sono tanti milioni in gioco e c’è soprattutto la possibilità di riaccendere la luce in questi mesi.

Per centrare l’obiettivo servirà un colpo di Osimhen, che all’andata riuscì a pareggiare la rete di Lewandowski. Ieri è rimasto all’asciutto, com’era capitato anche contro la Juve (fallì il rigore che si era procurato). La ribalta europea può sollecitarne l’istinto del gol e lui farà in modo che quella sul campo del Montjuic non sia l’ultima apparizione in coppa col Napoli. Osimhen è destinato ad andare via a fine stagione, come ha anticipato De Laurentiis, in questi giorni impegnato anche sul fronte stadio. L’idea di costruirne uno a Bagnoli, con annesso centro sportivo, è stata respinta subito dal sindaco Manfredi: non ci sono le condizioni. E allora bisognerà ragionare su altre ipotesi o su quella che palazzo San Giacomo ritiene l’unica strada percorribile: il restyling del Maradona, che continua ad essere un serbatoio di passione nonostante quest’anno così pieno di ombre e opportunità sfumate. Peccato proprio ora che Kvara, con i suoi gol e le sue magie, ci ricorda i giorni belli di un anno fa.