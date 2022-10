Napoli, torneo Atp di tennis: pronto il campo da domani via alle gare

Adesso sì, è il momento di giocare. Dalla grande paura di sabato mattina alla grande voglia di tennis che oggi è pronto a scendere in campo, a due passi da mare. I lavori lampo sono iniziati nella notte tra sabato e domenica e già ieri mattina gli operai avevano quasi completato tutta il restyling dell’arena sul Lungomare. Come uno smash decisivo, è arrivata la soluzione al problema che nella giornata di sabato aveva fatto pensare al peggio per il torneo Atp 250 di Napoli. I materiali sono arrivati a tempo da record da Firenze e il nuovo campo è stato ultimato nel pomeriggio. Ecco perché per oggi è previsto l’inizio del torneo sul Lungomare. Ieri è stata trovata una soluzione transitoria con le prime qualificazioni giocate al Tc Pozzuoli a Monteruscello, ma il quadro sarà completato oggi sull’arena allestita alla rotonda Diaz. «Sabato è stata la giornata nella quale eravamo incudine, domenica è quella nella quale siamo diventati martello», il presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari non ha dubbi e spazza via ogni nube dal «suo» torneo che, aggiunge, «Parte oggi e parte regolarmente». L’obiettivo è quello di concludere le qualificazioni in mattinata e nel pomeriggio aprire anche il torneo vero e proprio con il primo turno. Ovviamente il calendario subirà una compressione con tante gare tra oggi, domani e mercoledì per arrivare al weekend con i tennisti più liberi in vista della fase finale. Inutile girarci attorno: Berrettini (atteso oggi in città) resta la grande stella del torneo, ma anche Musetti (eliminato a Firenze) potrebbe rappresentare l’outsider per sognare una finale tutta italiana per domenica prossima.

Ma torniamo a quanto accaduto nel frenetico fine settimana. Ha prevalso il tempismo, perché il rischio di ulteriori ritardi avrebbe potuto pregiudicare lo svolgimento del torneo. Nell’arco di qualche ora, quindi, è arrivata la decisione di trovare un nuovo campo, verificarne la disponibilità e organizzare il trasporto da Firenze a Napoli. «I campi avevano una morbidezza che non dovevano avere. Ma per gli allenamenti potranno essere regolarmente utilizzati», spiega ancora il presidente del Circolo Riccardo Villari.

«Non c’entrano legno e umidità di risalita. La resina ha avuto reazioni non convenzionali. Non accuso nessuno ma l’obiettivo è quello di godere di questa festa che ci riporterà in serenità. Sono tranquillissimo per il nuovo campo. È successo un incidente, ma è finita lì. Il nuovo campo si monta su quello già esistente», aggiunge il direttore del torneo Cosimo Napolitano. Questo perché sul banco degli imputati è finita anche la Mapei, società leader nel settore che si è occupata della fornitura e della realizzazione dei campi «hard». «Non è stato affatto un azzardo proporre questo tipo di superficie qui a Napoli dove storicamente si gioca sulla terra rossa», spiega ancora Villari. «Ci siamo affidati a una tecnologia molto avanzata», spiega. «Abbiamo dato dimostrazione di tempismo. Non bisognava perdere la testa. Puntiamo ad avere un secondo campo per giovedì e fare il programma su due campi», aggiunge Napolitano facendo riferimento anche al torneo di doppio che diversamente dovrebbe essere spostato altrove. Ora, però, si pensa solo alla festa che dovrà iniziare oggi. Solo dopo sarà tempo di eventuali ulteriori polemiche. « Ora stiamo mettendo in campo le soluzione e non so cosa succederà dopo», spiega Villari in merito alla possibilità di eventuali azioni legali per rifarsi contro la Mapei. «Ora tutte le energie sono rivolte a risolvere il problema. Noi abbiamo la coscienza tranquilla e dopo approfondiremo».