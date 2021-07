Carlo disperso in mare nel Napoletano per salvare due 15enni, il racconto dell'amico: «L'ho visto scomparire tra le onde»

La speranza è di ritrovarlo in una secca tra le gole del costone che sovrasta la spiaggetta di Torregaveta, dove tredici anni fa annegarono Cristina e Violetta, le ragazzine di etnia rom risucchiate dal mare. Lo stesso che non ha lasciato scampo a Carlo Riccio, 57enne di Napoli, che ieri mattina si era tuffato per salvare due ragazzini finiti in balìa delle onde, senza più fare ritorno a riva. Fino a tarda serata le motovedette della guardia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati