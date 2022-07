Lo slargo dei “Cavalli di Bronzo” brulicante di turisti, ordinatamente in fila, in attesa di prendere posto sul primo City Sightseeing disponibile per un tour cittadino, è un’immagine che rincuora. Certamente, perché è un segnale forte di ripresa del flusso di visitatori, in gran parte stranieri, ma anche perché tra le tante incertezze della mobilità urbana, quel servizio funziona, offrendo spunti paesaggistici e di vita urbana assolutamente eccezionalii. Perché, nonostante le non rare emergenze irrisolte, noncuranze e colpevoli distrazioni nella gestione pubblica della quotidianità, Napoli è pur sempre città splendida, accogliente, generosamente inclusiva. Proprio perciò, stupisce, ancor prima di rattristare, il paradosso della condizione in cui sembrerebbe precipitare la più importante realizzazione urbanistica napoletana di fine Ottocento: la Galleria Umberto I. Sorta come “salotto buono” della città, ha visto consumarsi in breve successione di tempo le diverse funzioni attrattive agevolate dall’ubicazione al crocevia delle più significative arterie del centro urbano. Di peggio in peggio, spariti artisti, caffè eleganti, attività commerciali di eccellenza, negli ultimi anni il degrado è sopraggiunto inarrestabile. Finché le pressanti sollecitazioni di questo quotidiano, raccolte sia dal Comune, sia delle altre istituzioni cittadine, innanzitutto dalla Camera di Commercio, hanno favorito quell’indispensabile bonifica a cui hanno fatto seguito più attente ed efficaci forme di contrasto al degrado legato all’assenza di controlli.



Degrado, tuttavia, sempre in agguato, in special modo nella tarda serata e nell’arco notturno, allorquando il “salotto” resta in balia di ogni genere di indecente devianza. Eppure, sarebbe sufficiente la chiusura di qualche varco, insieme ad un efficiente servizio di guardiania privata che impedisse ronde malefiche e giacigli temporanei. Servizio, ovviamente, di cui dovrebbero farsi carico i condomini, che pur sono proprietari di appartamenti, studi professionali e uffici (un tempo, neppure tanto lontano, anche sedi del Mattino ed altre testate). Ma, ahimè, è proprio qui che “casca l’asino”. Perché la Napoli generosa, la Napoli ospitale, la Napoli inclusiva, sembra non essere di casa in questo pur “privilegiato” spazio cittadino. Infatti, di fronte all’invito a provvedere all’onere del servizio di guardiania, un aspro conflitto interviene tra interesse generale e interesse privato, dove, con un senso, che potremmo definire “primordiale”, del predominio del privato sul collettivo, emerge un netto rifiuto a contribuire, pro-quota, alla spesa, impedendone l’esecuzione. Sarà un caso, forse un’eccezione, questa spiacevole testimonianza di incapacità di coniugare correttamente il nesso inscindibile che, all’interno di un contesto sociale evoluto, lega collettivo ad individuale. Tuttavia, sia pure con l’amarezza che induce l’ottica breve di quanti perseguono l’orizzonte minimale del proprio recinto, incapaci di guardare oltre la siepe, una consolazione, almeno, trova spazio: la risposta responsabile e decisa delle Istituzioni, per quanto di propria competenza; dalla Prefettura, al Comune; dalla Camera di Commercio alle Associazioni.

Sicchè, qualora, sospinto da curiosità, uno dei turisti in attesa al terminal del City Sightseeing, si spingesse, pochi passi oltre, per riscoprire allegorie statuarie e architetture ardite della Umberto I, pur ammirato di fronte a tante meraviglie, si rischierebbe che s’indignasse. Non potendo immaginare quali vincoli limitano la gestione virtuosa delle ricchezze di questa Città che, in ogni caso, resta assolutamente sempre: grande, splendida metropoli mediterranea.