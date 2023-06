Comincia oggi un nuovo, lungo, periodo di disagi per la circolazione automobilistica su via Acton: due mesi di caos, secondo le previsioni ufficiali. La strada subirà decisi restringimenti all’altezza del Molo Beverello, le vetture che procedono in direzione Est saranno costrette a deviare e a incanalarsi su una sola fila, lungo un percorso che già attualmente è sempre travolto dal traffico.



Se fino ad oggi il caos a via Acton è stato sempre collegato agli interventi per la stazione Municipio della metropolitana, che si allungherà con un sottopassaggio fin dentro la stazione Marittima, stavolta le difficoltà saranno generate dai lavori di restyling del molo Beverello. Si tratta di opere che sta realizzando l’Autorità Portuale e che vanno avanti ormai da anni. Cantiere aperto a settembre 2020 e subito bloccato per via del ritrovamento dell’antico molo borbonico. Stop per consentire i rilievi della Soprintendenza, nuovi progetti operativi e nuovo start con la conclusione degli interventi che slitta sempre più avanti: la nuova data di chiusura degli interventi è fissata per il prossimo Natale, se tutto andrà bene.

Nel frattempo per necessità del cantiere, gli operai dovranno invadere anche il marciapiede che costeggia il Beverello, sicché è necessario cercare alternative per i pedoni, che d’estate sono tantissimi.

Per le persone che si muoveranno a piedi dal Beverello in direzione disaranno creati appositi percorsi protetti. Quei percorsi saranno piazzati sull’asfalto dove abitualmente circolano le auto. Si tratta di tre “passerelle”, una piccina, all’altezza dell’uscita dal porto, di quindici metri, due molto più estere, della lunghezza di 36 e 33 metri, intervallate da un breve spazio libero per le auto. Dal momento dell’apertura ufficiale delle operazioni sarà posizionata, naturalmente, segnaletica specifica che indicherà alle auto il restringimento. Nei primi giorni di vita della nuova viabilità è previsto un particolare presidio da parte della polizia municipale all’altezza dei restringimenti per cercare di rendere più fluido il transito delle autovetture.Secondo la richiesta ufficiale presentata dall’Autorità portuale, le specifiche operazioni che occuperanno il marciapiedi dovrebbero avere una durata complessiva di sessanta giorni. Il termine di queste operazioni è fissato per il 26 di agosto, ma chi conosce il mondo dei grandi lavori sa bene che gli intoppi sono dietro l’angolo, soprattutto d’estate, e che la possibilità di chiedere un prolungamento dei tempi, fin d’ora sono estremamente probabili. Il traffico lungo via Acton è già in crisi profonda da mesi, da quando è stato modificato l’assetto stradale nella porzione finale della strada, quella che finisce per diventareLe difficoltà e la lentezza dei semafori nella svolta a sinistra, versoall’altezza di, creano un blocco allo sfogo delle auto: questa situazione genera rallentamenti e code che si allungano spesso fino allaDa oggi in poi via Acton avrà nuovi motivi di caos e disagi, e dureranno almeno due mesi.