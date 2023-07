Salpare da Mergellina per Capri, Ischia, Sorrento o la Costiera Amalfitana era un piacere, un piacere grande. Attendere l’orario di partenza era gradevole: un bibita agli chalet, uno sguardo alle barche ormeggiate ai pontili: diventavano un toccasana, un modo per cominciare in anticipo la vacanza o per distogliere la testa dal lavoro. Allora Mergellina era il centro di Napoli per i trasporti. I treni più importanti da e verso il Nord si fermavano a Mergellina. Il tram n.1 aveva la fermata a Riviera di Chiaia e attraversava tutta la città. E poi i bus. Sul lungomare, certamente meno liberato, c’era più traffico ma era ben servito bene anche dalle linee pubbliche.

Poi il declino, lento ma inesorabile. I traghetti intanto erano stati spostati dal Beverello a Porta di Massa, e si erano liberati più spazi sulla banchina principale. Ma il colpo di grazia arrivò con l’Alta Velocità ferroviaria alla stazione centrale. I treni convogliarono rapidamente i flussi dei turisti verso il Beverello, più comodo e più vicino. Ed anche a poca distanza da Porta di Massa, dove si poteva più facilmente servirsi di un traghetto nel caso in cui non si riusciva a salire su un mezzo veloce.

Stessa rotta fu seguita con l’istituzione dell’Alibus, la linea gommata che collega con Capidichino. Inizialmente partiva da piazza Vittoria; poi fu scelto come terminal il molo angioino a due passi dal Beverello.



Insomma Mergellina fu tagliata fuori dai grandi flussi turistici tanto che le corse di aliscafo in partenza da Mergellina furono dirottate al Beverello e, solo per un breve lasso di tempo, inclusero anche la fermata a Mergellina per raccogliere quei pochi passeggeri che non sapevano del trasferimento al Beverello.

Il declino totale, comunque, come dicevamo, arrivò con l’Alta Velocità alla Stazione centrale e con il progressivo abbandono della stazione di Mergellina che oggi è poco più che una fermata della metropolitana.

Una volontà chiara quella di declassare la stazione che si manifestò proprio con l’arrivo dell’Alta Velocità a piazza Garibaldi e con l’inizio della progettazione della stazione di Afragola. Una scelta che fece sobbalzare anche il Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, quando si rese conto che la stazione di Mergellina, appena ammodernata, era rimasta fuori dalle grandi direttrici di traffico ferroviario.

E senza trasporto terrestre - hanno ribadito gli armatori a più riprese - non ci può essere traffico marittimo. I passeggeri devono arrivare ai terminal comodamente con i mezzi pubblici. E anche chi usa l’auto privata deve poter parcheggiare comodamente nelle vicinanze dell’aliscafo o del traghetto cosa che al Beverello avviene; non altrettanto a Mergellina.

E così i pontili sono stati lentamente abbandonati e hanno perso molto del loro fascino.

Ci sono le stazioni private di rifornimento di Snav e Alilauro ma oggi da Mergellina parte una sola corsa giornaliera della Snav per le isole Eolie e una, per ora bisettimanale, di Alilauro sempre per le isole dell’arcipelago siciliano.

Le compagnie di navigazione, a più riprese, hanno sottolineato che non hanno nessun problema a chiedere alla Regione l’autorizzazione per partenza da Mergellina. Ma ci vuole il traffico dei passeggeri perché non è più il tempo di navigare con pochi passeggeri, i costi dei carburanti sono diventati esorbitanti.

E allora la palla ora passa al Comune. E non è un caso, quindi, il fatto che Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno Centrale, ha dichiarato la sua disponibilità ad aprire un tavolo su Mergellina, purché, però, ci sia anche il Comune di Napoli e le Ferrovie dello Stato. Staremo a vedere. Con la consapevolezza di come vanno le cose in Italia, comunque, è facile immaginare che non saranno scelte capaci di produrre risultati in tempi brevi.