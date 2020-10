Trasporti allo sfascio, ​ora serve la cura choc

Lo sfascio del trasporto pubblico nel comune di Napoli non è più sopportabile. Il diritto alla mobilità della collettività in qualsiasi area metropolitana e, soprattutto, la protezione delle fasce più deboli (lavoratori e studenti) esigono un trasporto pubblico efficiente e anche compatibile con l’attuale condizione pandemica. Di fronte a una situazione indubbiamente grave e palese agli occhi di tutti, ci sono due cose che colpiscono in modo particolare, rappresentate, da una parte, dall’indifferenza e dall’inerzia del Comune e, dall’altra, dal non comune spirito di sopportazione dimostrato da un’utenza rassegnata ormai ad attendere con molta pazienza bus affollati e senza il rispetto delle misure obbligatorie di sicurezza, a trovare funicolari chiuse, a subire i ritardi e le interruzioni continue ed imprevedibili della linea 1 (a differenza della linea 2 perfettamente funzionante in quanto gestita dalle Ferrovie dello Stato).



I responsabili aziendali, chiamati in causa, adducono le solite giustificazioni (mancanza di fondi per la manutenzione, problemi di viabilità e, in quest’ultimo periodo, comportamenti anomali del personale, secondo un’ accusa esplicita del nostro Sindaco). È superfluo sottolineare che alcune di queste cause si sono ulteriormente aggravate: vedi gli effetti sconvolgenti per la viabilità cittadina prodotti dalla chiusura della galleria Vittoria, che peraltro potrebbero essere in parte ridotti da un piano di emergenza sul traffico che prevedesse la creazione di un nuovo corridoio di transito sull’asse piazza del Plebiscito/via Chiaia e Quartieri Spagnoli e la temporanea eliminazione o consistente riduzione delle strisce blu in via Chiatamone , e le restrizioni amministrative prodotte dal ricorso alla procedura concorsuale concordataria per l’Anm.



Queste difficoltà senza misure straordinarie sono destinate purtroppo a permanere per tempi non brevi.

La conseguenza della crisi del trasporto pubblico locale è rappresentata ovviamente dall’incentivo, per chi può, al più diffuso ricorso al mezzo privato con pesanti effetti di congestione, inquinamento e perdita di tempo lavorativo per chi è costretto invece a spostarsi con il mezzo pubblico.



Rispetto alla drammatica situazione descritta, che peraltro si sta protraendo da troppo tempo, il Comune tace e i responsabili aziendali sembrano non avere alcuna strategia di risoluzione. In altri termini, gli attuali organi di gestione della Anm e i gli organi comunali di controllo di questa società partecipata, per responsabilità non soltanto proprie, non appaiono in grado di affrontare un problema progressivamente peggiorato nel corso degli ultimi anni e oggi ai limiti della sopportabilità per la cittadinanza.



Il riferimento è non solo al trasporto su gomma, ma soprattutto al funzionamento della rete di trasporto in sede propria, che non presenta gli stessi inconvenienti in altre metropoli del mondo. A nostro avviso, la frequente e imprevedibile sospensione del servizio di funicolari e metropolitana comunale, documentata chiaramente ieri sulle colonne di questo giornale, rappresenta il segno più tangibile del fallimento dei tanti interventi tampone effettuati e, peraltro, mal indirizzati e controllati dall’Assessorato competente.



È quindi ora il momento di auspicare la promozione di sostanziali interventi di tipo straordinario, in grado di incidere realmente sui problemi strutturali, organizzativi e di gestione dell’azienda pubblica di trasporto locale, interventi di sostegno peraltro già attuati per altre aziende di trasporto operanti nell’ambito della Regione Campania.

In altre parole non si esce dalla crisi senza la disponibilità di nuove risorse finanziarie e manageriali ed è altrettanto comprensibile che tali risorse non possano essere amministrate da un Comune, dimostratosi incapace di risolvere i tanti problemi dell’amministrazione cittadina.



Si tratta di individuare le possibili vie politicamente e giuridicamente percorribili per la promozione di interventi straordinari (ristrutturazione della rete, commissariamento dell’azienda pubblica, rafforzamento della governance in carica, nuove e più efficaci procedure di controllo sulla gestione).



Tutto ciò tenendo peraltro conto dell’attuale situazione concordataria della Anm, alla base della quale vige un piano di risanamento che finisce per restringere i margini di manovra.

È fuor di dubbio, in conclusione, che la situazione di totale sfascio del trasporto a Napoli presenta aspetti e problemi di segnata complessità e urgenza che non possono essere ignorati o sottovalutati e che richiedono l’attuazione di piani con scadenze di emergenza perché non è assolutamente tollerabile che un diritto fondamentale, come quello della mobilità, sia condizionato da un servizio pubblico del tutto inadeguato alle esigenze di un’area e di una popolazione metropolitana.



