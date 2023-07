Il nostro è un Paese veramente singolare e la nostra città non lo è da meno. Fino a qualche anno fa non si perdeva occasione da parte di economisti e politici per sostenere che il turismo era o doveva essere il vero petrolio dell’economia italiana e che, di conseguenza, bisognava operare per far sì che questa risorsa desse a pieno i suoi frutti.

Oggi, dopo un eccezionale incremento dei flussi turistici che ha interessato tutto il Paese, si discute e si polemizza molto sugli effetti sociali di un fenomeno che rischierebbe di “soffocare” molti luoghi della penisola e che potrebbe tradursi in una perdita di identità di città famose per bellezze naturali, arte, cultura, patrimonio storico. In proposito, si fa cenno ai conflitti possibili tra turisti e residenti, alla gentrificazione dei centri storici, ai pericoli di una ospitalità diffusa senza limiti, al proliferare, in luogo di tradizionali botteghe storiche e di alto artigianato, di esercizi di somministrazione di cibi e bevande come pizzetterie, friggitorie e gelaterie.

Sembra dunque ora di riflettere su un fenomeno fortunatamente diventato importante per la nostra economia, degno però di essere “governato” e non lasciato solo ad uno spontaneismo senza limiti.

Queste riflessioni possono riguardare anche il caso Napoli, ovvero quello di una destinazione tradizionalmente di passaggio (da Roma a Pompei), divenuta attualmente una meta turistica di livello internazionale. Un turismo di “escursionisti” trasformatosi in un turismo stanziale (con quasi tre pernottamenti in media per ogni visitatore e con flussi crescenti di arrivi).

Per la nostra città, proprio per la rilevanza e le prospettive favorevoli del fenomeno, occorre però rendersi conto della necessità di un suo governo che nei fatti consenta di evitare o comunque contenere le negatività a cui si faceva cenno all’inizio. C’è un bisogno assoluto di regole chiare, controllabili e, se non rispettate, seguite da sanzioni adeguate per i trasgressori. Di questa esigenza, dopo anni di deprecabile “permissivismo” ad oltranza, sembra avere avvertito tutta l’importanza la nostra amministrazione comunale, che in un lasso ristretto di tempo ha varato due delibere significative.

La prima, con l’aumento dell’imposta di soggiorno e dei diritti aeroportuali di sbarco, adottata tra l’altro per rispettare le condizioni di riequilibrio della finanza locale indicate nel Patto per Napoli stipulato con il governo Draghi; la seconda, approvata ieri, di sospensione per i prossimi tre anni di licenze di somministrazione di cibi e bevande nel centro storico e in alcune strade di Chiaia e del Vomero, e di più stringente disciplina per l’occupazione di suolo pubblico. I provvedimenti, molto opportuni, dovrebbero potere difendere i luoghi turistici della città da un’ulteriore espansione disordinata e negativa per la loro identità, migliorando invece i benefici ritraibili in termini economici, sociali e di vivibilità. L’intento sarebbe quello di contenere gli effetti di costruzione di una sorta di spazio urbano-commerciale dedicato esclusivamente o quasi al consumo di cibo. Si tratta, comunque, di prime misure che, al di là dei contenuti, lasciano immaginare la volontà della nuova Giunta di affrontare e risolvere i nodi centrali del turismo e della vivibilità quotidiana.

Nessuno, del resto, può minimizzare gli effetti di valorizzazione dei centri storici tradizionali, divenuti per merito di eventi occasionali e di un maggiore attivismo imprenditoriale, oggi attrazione turistica di primo piano. In questo senso, la rivitalizzazione a Napoli dei Quartieri Spagnoli e dell’intero centro storico, patrimonio dell’Unesco, è forse il caso più eclatante, esemplare sotto il duplice profilo della crescita della sicurezza e della fruibilità di un centro che, nonostante la sua storia millenaria, veniva di solito ignorato a vantaggio del lungomare, di piazza del Plebiscito, di Posillipo e degli altri dintorni cittadini.

Non è giusto, in sostanza, sottovalutare i progressi avutisi soprattutto nell’era post Covid, ma non si deve nemmeno dimenticare che non siamo ancora in presenza di un turismo di qualità, animato da investitori italiani e stranieri di alto standard imprenditoriale (grandi catene alberghiere internazionali), ma di un turismo in prevalenza di medio livello, che si accontenta dell’insufficiente dotazione di servizi di cui oggi dispone la nostra città. Dotazione che, quindi, dev’essere decisamente migliorata con interventi e misure ancora più efficaci da parte delle istituzioni e con il concorso di privati.

Napoli merita di diventare la capitale europea del turismo, ma c’è bisogno di una cura particolare. Non si può tentare di conciliare un obiettivo così ambizioso senza una strategia di sviluppo e amministrazione del territorio a vantaggio di turisti e residenti. È questo il passaggio fondamentale di una svolta che miri veramente a cambiare il volto della città. Occorrono, dunque, un buon governo da parte delle istituzioni e il diffondersi di una cultura dell’accoglienza. La nostra città, per storia e tradizioni, ha tutti i titoli per un riscatto che, tenendo conto della situazione di partenza, avrebbe effettivamente un significato straordinario, se non miracoloso.