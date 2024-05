È un esame di maturità per una città con numeri record di presenze turistiche: il nuovo regolamento di occupazione del suolo pubblico per tavolini e dehors. Non c'è sviluppo senza regole certe, senza sicurezza e decoro delle strade e il regolamento atteso da dieci anni dovrebbe mettere ordine alle attività che si sono moltiplicate a ruota libera nel post-pandemia. Abbiamo raggiunto un livello di guardia nel caos e nell'anarchia, che ha bisogno di un salto di qualità che solo regole certe possono dare.

L’anarchia si è moltiplicata dal maggio 2020, quando il governo centrale autorizzò il liberi tutti per superare la crisi economica legata al Covid e bastava solo una semplice comunicazione di inizio attività senza altre autorizzazioni per sistemare in stradine, su marciapiedi, ingressi di negozi ogni genere di tavolino e di pedana senza pagare la relativa tassa di occupazione suolo pubblico.

Tutto tollerato, con l'alibi di aiutare le attività del food colpite dalle restrizioni Covid. Dal 2020 al 2022, con successive proroghe del governo centrale, ognuno ha potuto fare quello che voleva. In questa lecita anarchia, i Comuni ci hanno guadagnato dal momento che i soldi persi per le occupazioni di suolo pubblico venivano rimborsati dallo Stato. Somme rilevanti, se i governi centrali per questi ristori hanno stanziato 464,4 milioni in due anni.

La Corte dei conti ha rilevato nel 2021 un incremento di entrate comunali extratributarie pari al 15,3 per cento, per «ristori sulle esenzioni (prima) e le sospensioni (poi) dal pagamenti di specifici tributi come la Tosap e Cosap».

I Comuni non ci perdevano e non dovevano preoccuparsi di sanzionare chi non pagava. Nel 2022, il liberi tutti è rientrato e il boom del turismo, che produce a Napoli il 21 per cento del Pil, rende ormai indispensabile regolare attività proliferate anche grazie a regole elastiche. Bloccare intere strade, come ai Quartieri spagnoli dove i tavolini hanno reso impossibile il passaggio di un'ambulanza, o rendere impossibile la vita dei residenti offendendo anche il buonsenso estetico con tavolini e pedane al risparmio, fanno capire quanto del regolamento ci sia bisogno. Le prima notizie delle norme approvate dalla giunta comunale fanno ben sperare. Limitare indiscriminate occupazioni di suolo in spazi sempre più ristretti del centro storico, dei Quartieri spagnoli, ma anche di Chiaia, è obiettivo condivisibile. Lo è anche il richiamo all'omogeneità estetica in base alle zone di tavolini e dehors, nel rispetto di una definizione che sembra ormai desueta in città: «decoro urbano». Ancora da applausi è prevedere che il tavolino non possa essere cornice di monumenti, o palazzi storici e la sua collocazione non possa impedire indispensabili accessi di sicurezza.

Regole giuste, su cui si spera che il Consiglio comunale dia risposta in tempi brevi. Ma poi, avuti i regolamenti, resta il problema principale: chi e come controlla che le regole siano rispettate? Abbiamo in strada un sufficiente numero di agenti della polizia comunale? E ancora, nei fine settimana e nei giorni festivi, quando i controlli sono quasi nulli per riposi, permessi e altro, il liberi tutti tornerà a farla da padrone in barba al nuovo regolamento? Nel post-pandemia il caos è tra noi, da risorsa il turismo rischia di diventare problema da risolvere. Solo le regole rispettate possono aiutare, sperando che cessino i timori politici di perdere consensi nel settore del food e del tempo libero diventato uno dei più potenti nella Napoli turistica.

In passato, sembra preistoria, prima della legge Bersani che nel credo della libera concorrenza ha eliminato limitazioni di attività in strade e quartieri, era impossibile aprire friggitorie, pub, pizzetterie da asporto in ogni angolo. Oggi si può, cancellando negozi di tradizione storica a vantaggio del food anche improvvisato. È un settore che fa gola e, come dimostrano le inchieste giudiziarie, anche a rischio riciclaggio di denaro di dubbia provenienza, che chiede regole e controlli. In passato, le attività di ristorazione dovevano dimostrare il possesso di uno spazio interno con servizi igienici proporzionati allo spazio esterno avuto in concessione. Era una buona regola, se oggi stanzini con una striminzita cucina, possono accogliere clienti grazie solo ai tavolini esterni. Il fuori, la strada, il marciapiede diventati parte indispensabile all'inesistente, almeno per spazi interni, locale. Nel bilancio pluriennale del Comune si prevedeva di dover recuperare per canoni di occupazione suolo pubblico, la Cosap, dodici milioni nel 2022, nove nel 2023 e sette milioni e mezzo quest'anno. Introiti che servirebbero molto a un'amministrazione che, per attuare il «patto per Napoli», ha dovuto applicare una delle Irpef comunali con percentuali più alte d'Italia. Il Pil in aumento e l'immagine della Napoli da record turistico hanno bisogno di regole certe e controlli. Il salto di qualità della città turistica si gioca su questa scommessa. Ed è per questo che va applaudito il nuovo regolamento su tavolini e dehors, sperando che non diventi un pezzo di carta con belle norme che nessuno rispetta e, soprattutto, nessuno fa rispettare.