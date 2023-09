Non sono sicuro che sia indovinato il titolo dato all’articolo dello scrittore Gianluca Nativo su «Lucy sulla cultura», la bella rivista web di Nicola Lagioia. Dice: «Ora che Napoli piace a tutti non piace più a me» e sembra quasi che l’autore voglia solo fare il bastian contrario, e che sia solo questione di gusti, mentre contano le ragioni.

Che stanno più o meno dalle parti di un certo malumore per la narrazione a uso turistico della città, la quale ovviamente conferma tutti gli stereotipi e i luoghi comuni in cui Napoli si specchia, da sempre. I vecchi e i nuovi, in verità. Volete infatti che il turista venga a Napoli e non omaggi la pizza, ma che non provi anche il ben più recente “fiocco di neve”, percepito chissà perché come un dolce tradizionale? O volete che non attraversi piazza Plebiscito e i decumani, facendo però anche qualche giro, con brivido cinematografico o sportivo, nei luoghi di «Gomorra» o in pellegrinaggio al murale di Maradona?

Che c’è di male, però? È ovvio che il turista non possa pensare di «appropriarsi nell’arco di un weekend di una vitalità remota» e che Napoli non è «un paese dei balocchi a poche fermate di treno», ma il turismo non ha mai avuto di queste virtù. Se dunque l’obiezione è valida, lo è contro il turismo in generale, perché, ovunque il turista si rechi, con 72 ore a disposizione non si approprierà di un bel nulla, che si tratti della vitalità remota di Napoli o, non so, della lagunare magnificenza veneziana (un’altra città che si è stufata di rimbalzare tra eterna bellezza e quotidiana invivibilità).

A meno che non si pretenda ancora una volta che Napoli faccia eccezione. Ma perché dovrebbe farla? In nome di cosa? Non l’ho mai capito, e in ogni caso non sono sicuro che in un eventuale scambio fra autenticità e modernità – perdere un po’ della prima, per avere qualcosa in più della seconda – sarei dalla parte dei devoti dell’aura.

Ma forse anche Nativo la pensa così, se, dopo tutto, lamenta il fatto che lo scambio proprio non c’è stato. La città «ha svenduto i suoi misteri», dice, ma non è che gliene sia venuto gran che: «la maggior parte dei servizi latita e l’economia segue ancora logiche di sussistenza». E in effetti questa rimane la nota dolente. Ma il punto è che non occorre pensare al turismo come un alibi, per lamentare che siamo ancora lontani dagli standard di altre città italiane e europee. Come si diceva una volta: non valet consequentiam. Si può, ad un tempo, puntare su una maggiore e migliore offerta turistica e elevare i livelli delle prestazioni sociali: dove sarebbe la contraddizione, logica o storica? Così, è vero: in stazione ti accoglie oggi una nuovissima food hall, elegante e appetitosa. Che c’è anche a Roma, e non, però, a Milano, gastronomicamente molto più triste. Napoli è dunque arrivata prima di Milano nel restyling della stazione. Non è certo un male – perché dovrebbe esserlo? – anche se, per dirne una, a un chilometro di distanza restano tutti i problemi del Centro Direzionale, molto meno sfavillante. In generale: la nuova attrattività turistica di Napoli, o della esuberante e sempre pittoresca napoletanità, non è condizione necessaria né sufficiente allo sviluppo della città.

Dopodiché, se è vero che non fa, da sola, una fortuna, è vero anche che non è necessariamente una maledizione. In linguaggio burocratico la si darebbe un’opportunità, che può essere colta o sprecata, com’è ovvio che sia, ma che non merita di per sé anatemi, né acritiche esultanze.

Perché il punto, per Gianluca Nativo, è la critica. Si può avere un punto di vista critico sulla città, oppure il boom turistico di presenze sistema ogni cosa e mette tutto a tacere? Io direi: non solo si può, si deve. Proprio perché non basta infilare il maggior numero possibile di turisti nel nuovo sottopasso di piazza Municipio per vederne venir fuori una nuova idea di città, occorre tutta la critica del mondo. Tutta la critica, tutte le parole e tutto il dibattito pubblico di cui Napoli sia capace. E a questo servono gli scrittori, che tutto sono, per fortuna, meno che turisti del linguaggio. E che giustamente non pescano nei luoghi comuni le parole per dire le cose. Nell’esergo del primo libro di Nativo (in libreria trovate il secondo, che lo consacra come scrittore tra i più interessanti della sua generazione) c’è una frase di Gore Vidal: «perché mai uno felice dovrebbe accorgersi di un segnale?». Giusto; ma perché dovrebbe accorgersene un turista? Evidentemente, sta allo scrittore segnalare se qualcosa non va. Ma i turisti, loro, vanno, vanno e vengono, e la domanda deve sempre riguardare, se mai, il loro governo.