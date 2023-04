Dopo il Natale dei presepi e il Capodanno dei fuochi d’artificio, e prima della lunga estate calda che rende irrinunciabili le isole del golfo, ecco la Pasqua dei Misteri e delle processioni, del Cristo Velato e perché no di pastiera, tortano e casatiello. Benvenuti nella Napoli buona per tutte le stagioni, forziere, con la sua provincia, di simboli e di tradizioni antiche, meta capace di rendere ogni festa una festa speciale: non una città da visitare e basta, magari approfittando di un ponte e di un’offerta low cost, ma città-evento essa stessa, luogo che agli eventi si adatta, rielaborandoli e rilanciandoli, facendoli vivere al visitatore in modo da rendergli impossibile il pensiero di non essere al posto giusto nel momento giusto. Napoli e i suoi altrettanto straordinari dintorni, un tutt’uno ambientale, storico, archeologico, gastronomico, al punto che è difficile ormai stabilire quale sia il fattore attrattivo più potente, quello capace di trascinare tutti gli altri nella sua scia. Fino a qualche decennio fa nessun dubbio, l’itinerario era Pompei, Sorrento, il Vesuvio. Il capoluogo solo di passaggio, di sfuggita, nel cono d’ombra della guerra di camorra e di una fama popolata di scippi e giochi delle tre carte.

Un panorama lontano anni luce da quello scintillante della copertina del Time, che il mese scorso ha incoronato Napoli come la città più bella del mondo, il luogo in cui succedono le cose migliori, corsa allo scudetto compresa, e dunque da scoprire e da cui lasciarsi incantare.

Come per ogni vittoria, anche questa ha molti padri, o meglio molti che provano ad accreditarsi come tali. In realtà le cose sono cambiate radicalmente quando è cambiato il mondo, quando il turismo è sfuggito al monopolio dei grandi tour operators e si è fatto personale, libero, autonomo. Quando si è imparato che uno smartphone e un paio di app potevano bastare per partire, scegliere, visitare. Napoli si è messa in vetrina, e certo è stata brava a farlo, in un mercato in cui il feedback, la testimonianza di chi ha visto e toccato con mano, è fondamentale. D’altronde la storia, i monumenti, le bellezze ambientali, le tradizioni gastronomiche non sarebbero potute restare in ombra per sempre. Il paradosso è che la città-evento, nel nuovo mondo social dove l’immagine è tutto, è con la sostanza che ha conquistato posizioni. La sostanza dei musei e dei monumenti, della tradizione culinaria, anche delle manifestazioni religiose come le processioni che nella Settimana Santa si svolgono in Costiera Sorrentina, a Procida, a Madonna nell’Arco il giorno di Pasquetta. Eventi e luoghi che non temono feedback, in una cornice che invece continua a scricchiolare. E che di temere il feedback, la recensione, il commento di chi ha toccato con mano e mette in guardia i possibili futuri viaggiatori ne ha ben donde.

Nessuna novità: dai trasporti ai rifiuti, dall’abusivismo alla sicurezza, chi arriva a Napoli convinto dai complimenti del Time è destinato a restare alquanto deluso. Non può appartenere alla città più bella del mondo un servizio taxi affidato a conducenti che ancora si contendono il cliente come in un suk, che guidano scassoni e non accettano carte di credito. Non può pensare di lasciare un buon ricordo una città incapace di gestire il decoro delle sue strade più frequentate, quelle che pullulano di friggitorie e pasticcerie accreditate come un punto di forza dell’offerta turistica, ma che poi non vengono assistite da un servizio di nettezza urbana che svuoti i cestini più e più volte al giorno. Non è pensabile lasciare in balìa delle inefficienze della Circumvesuviana, della metropolitana e della stessa Anm il turista interessato a raggiungere luoghi ben degni della sua attenzione.

Duecentomila turisti, quanti ne sono annunciati per il ponte pasquale in arrivo - il 4 per cento in più rispetto al 2022 - sono un numero enorme, il risultato lusinghiero di campagne promozionali e di investimenti importanti, privati e pubblici. Non è un exploit, un picco eccezionale: all’aeroporto di Capodichino gli arrivi superano ormai stabilmente i cinque milioni l’anno. Un fiume di persone, e quindi di soldi, capaci di innescare un circuito virtuoso potenzialmente infinito: una panacea, per una città e un’area metropolitana che non ha sostanzialmente altre fonti di reddito. Il turismo, con il suo indotto, è la sola vera industria del territorio, ma non solo: è la rete che può sostenere il suo tessuto sociale, grazie alla contaminazione positiva che deriva dalla compresenza di tante migliaia di persone in arrivo da tutto il mondo. Accogliere turisti, aprirsi ad altri modi di pensare, ad altre culture, non può che migliorare il modo di essere di chi vive qui, così come un buon sistema di albergo diffuso, che va regolamentato e non certo demonizzato, non può che contribuire al risanamento di abitazioni ed edifici, lungo vicoli e piazze che sarebbe ora di strappare al degrado e a condizioni di insicurezza inaccettabili anche per i residenti. Integrare i servizi, spingere sull’acceleratore della qualità è indispensabile: la lezione di Ischia, per Pasqua vuota a metà, incapace di riprendersi dalla tragedia dell’alluvione, insegna quanto sia volatile questo comparto, quanto si paghi cara la cattiva gestione del territorio, quanto l’immagine, che sembra niente, invece è tutto.