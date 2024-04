È stato un lungo weekend all’insegna del boom turismo, circa ducentomila presenze, con file in tutti i luoghi d’arte della città che testimoniano il crescente interesse nei confronti di Napoli, ormai in cima alle mete privilegiate dai visitatori di mezzo mondo. Non sono mancati, purtroppo, anche il caos in alcuni luoghi e i rifiuti in via Toledo la sera di Pasqua; le code di ore per salire su un Alibus all'aeroporto di Capodichino; la coda chilometrica alla stazione Garibaldi della Linea 1 della Metropolitana da una vita alle prese con un solo varco d'ingresso; i parcheggiatori abusivi padroni incontrastati delle solite aree cittadine tra Santa Lucia, Mergellina, Chiaia, il Vomero, il centro storico; decine di extracomunitari venditori abusivi di cianfrusaglie pezzotte, il traffico bloccato in via Marina; gli accessi di squarci di mare su quella che era via Caracciolo inondati di rifiuti.

Servono dunque servizi adeguati, organizzazione, personale sufficiente a sopportare pesi superiori a quelli tarati per i suoi residenti storici. E non è questione di posti letto, moltiplicati negli ultimi tre anni con l'apertura di B&B, non tutti emersi e censiti ufficialmente, ma di riuscire a offrire tutto quello che va legato a così tante presenze: assicurare una città pulita, garantire trasporti efficienti in grado di far viaggiare anche numeri altissimi di utenti, ma soprattutto fornire controlli presenti anche di notte e ovunque per far rispettare le regole in città, prevenendo reati.

Appena si fa buio, infatti, crescono i pericoli e non bastano i controlli periodici, come quelli dinanzi gli chalet di Mergellina o al Centro direzionale. L'eccezione dovrebbe diventare regola. Molti turisti, alcuni intervistati anche in tv in questi giorni, sono rimasti affascinati dalla città, ma sottolineando che a Napoli «si può fare tutto ed questa è la sua bellezza». Uno stereotipo, il solito ritornello del caos confuso con un'idea distorta di vitalità e energia.

Rischiamo di non fare tesoro dell'insegnamento di Firenze e Venezia, dove i centri storici si sono spopolati di residenti e di attività tradizionali. Dove gli immobili in affitto sono merce rara, perché le case sono diventate per oltre la metà dei B&B; dove non si sa cosa si possa più vendere di identitario ai turisti se non si sa chi vive nei luoghi simbolici cittadini. E la triste conferma, in via Chiaia come ai Quartieri spagnoli, sono le aperture in aumento di negozi che vendono merce a basso costo,

Oltre i record di visite al Mann o dinanzi le opere di Caravaggio, bisogna adeguare tutto il resto a simile presenze di turisti. Non può passare il «brand caos» dove tutto è possibile senza che ci sia qualcuno a rimproverarti, o a multarti. Non può essere questo il prezzo dei dati esibiti, del Pil in aumento, di decine di locali inaugurati negli ultimi due anni che rappresentano una boccata d’ossigeno ma non possono essere tutto.

Napoli ha storiche difficoltà strutturali, con problemi di illegalità diffusa che non vanno mai negati con l'alibi dell'amore per la città, che è ben altro. È felice lo slogan della società «Napoli Obiettivo Valore», incaricata dall'amministrazione comunale di recuperare i crediti di tributi locali: «Che valore ha Napoli per te?»

Una domanda da porci tutti, senza alibi: da chi ha responsabilità di governo cittadino a chi abita in città. Napoli come valore, che non appartiene solo a chi vive di turismo. Un valore da difendere, tutti insieme, dalla minaccia di un turismo che ha bisogno dei servizi adeguati.