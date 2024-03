Ci sono sicuramente molti modi di diventare una “città turistica” o di illudersi di esserlo già. Il più discutibile è limitarsi a sommare i numeri, sicuramente strabilianti, delle presenze di turisti e visitatori, italiani e stranieri. È l’esercizio indubbiamente più facile: a Napoli, dai mesi del dopo Covid, bisogna in continuazione aggioranare il pallottoliere delle presenze sulla scorta delle indicazioni di autorità aeroportuali, compagnie di navigazione, vettori ferroviari, società autostradali, alberghi.

Milioni di arrivi senza soluzione di continuità e le previsioni per il 2024 ancora più ottimistiche secondo tutti gli enti che promuovono l’Italia nel mondo. Un boom, inutile nasconderlo. E del resto, abbiano ormai capito dallo scorso anno, che al Sud, e dunque anche in Campania, il turismo è una dele due leve (con l’edilizia) che ha rianimato l’economia e l’occupazione, sia pure per quest’ultima con contratti per lo più stagionali e dunque a tempo determinato. Per la verità segnali in tal senso si potevano cogliere anche prima della pandemia ma il grosso si è concretizzato dopo. Ed è stata una sorpresa anche per molti addetti ai lavori, in attesa di capire se a breve e medio termine si possa parlare di un fenomeno strutturale a tutti gli effetti.

Torna dunque il dubbio iniziale: bastano i numeri a sei e sette cifre per certificare la “svolta” di Napoli e paragonarla allo status di “città turistica” che nessuno si sognerebbe di mettere in discussione per Venezia o Firenze, Parigi o Londra? Probabilmente no.

Napoli non è ancora una città organizzata a misura di turista. Non ha servizi pubblici – a partire dai trasporti su gomma e su rotaia – adeguati a questa nuova dimensione. E fa ancora fatica a spalmare per tutto l’anno gli eventi che disegnano la dimensione culturale di livello internazionale delle città omologhe, almeno potenzialmente. La stessa capacità ricettiva rischia di scivolare, per le classi economicamente più basse ma non per questo meno numerose, in una precarietà abitativa che lascia perplessi.

Se negli anni passati erano i grandi alberghi del lungomare l’unico vero approccio per i visitatori, ora sono le case private (ma anche i garage riadattati e soluzioni edilizie similari) a fare la voce grossa. Si è passati, cioè, da un eccesso all’altro con parecchie incognite sulla trasparenza economica di queste operazioni, quelle almeno che sfuggono ai controlli ufficiali della rete dei B&B.

Il Comune sa bene di cosa si tratta perché questa preoccupazione è già ben presente a Palazzo San Giacomo, alla luce anche della proliferazione di un’economia “da contatto” che può suscitare inni al folklore ma non ricadute serie e durature al tessuto dell’ospitalità cittadina, ristorazione compresa. Oltre tutto, diventare una “città turistica” non vuol dire necessariamente che a Napoli si possa (o si debba) vivere solo di turismo. Certo, ci si può provare ma bisogna sapere che occorreranno molti anni e tanti investimenti (anche immateriali) per riuscirci. Tempo e risorse, va detto, che non remano a favore dei tanti, non solo giovani, che hanno deciso di andarsene o che l’hanno già fatto: a meno che non si rispondere alla denatalità e alla fuga verso il Nord e l’estero con i numeri dei turisti. Sarebbe una compensazione senza senso e senza prospettive e ci vuol poco a capire perché.