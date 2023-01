Non poteva che gongolare, Gaetano Manfredi, alla vista delle circa 50mila persone in piazza del Plebiscito e delle 100mila sul Lungomare, nella notte napoletana di san Silvestro. E che altro avrebbe dovuto fare? Sbaglia chi critica l’entusiasmo del sindaco, imputandogli non si capisce bene quale mancato rispetto delle minoranze dei residenti, o chissà che diabolico progetto legato alle tre F del modello borbonico di “Festa, farina e forca”.

Quei numeri significano molto per una città uscita da più di due anni pesanti di pandemia perché ognuna di quelle unità che hanno scelto Napoli funziona come moltiplicatore di soldi, e per il governo di una città i soldi, se non tutto, significano molto. Che il turismo sia diventato una condizione strutturale e permanente di questa città è un elemento col quale fare i conti, accettandolo e prendendone atto senza polemiche a tutti i costi.

Fallisce contemporaneamente, tuttavia, il coro gaudente e cerimonioso di chi cala il capo commosso di fronte alla scintillante macchina turistica che macina chilometri senza intoppi, perché se ogni città rischia di colare a picco sotto il peso dell’industria del tempo libero lasciata a sé stessa, Napoli rischia più delle altre. Perché la condizione della città, oggi, è l’espressione più lampante di una schizofrenia generale in cui chiediamo più turismo e contemporaneamente ci disinteressiamo a quello che accade quando ci viene dato più turismo. Ci eccita l’idea che Napoli venga investita dal verbo della globalizzazione turistica.

E allo stesso tempo imponiamo, a chi ci vive, di abituarsi a guardare la città dal di fuori, come parte di qualcosa che deve accadere o che sta accadendo, e non possiamo farci granché per governarlo. Ci esaltiamo all’idea di far diventare Napoli nel novero di una specie di Grand Tour internazionale, ma poi lo facciamo secondo parametri dettati da un altrove che non c’entra assolutamente nulla con la vita reale e quotidiana di chi ci vive. Quanto costa tutto questo?

Quanto pesa sacrificare le logiche del viver bene locale, le logiche del tessuto che la caratterizza, per arricchirsi con un’immagine di città del turismo che nulla ha a che fare con l’identità interna della città stessa?

La spada che pende sul collo di questa città sta precisamente a metà di questa alienazione, essendo fatta di entrambe le cose: un interno, un’identità di appartenenza, e un esterno, quello che mostra di sé a una scala più ampia che la guarda da fuori. I 50 mila di piazza del Plebiscito vanno benissimo, a patto che non siano i portatori di un vessillo unico che copra, con la sua estensione, la capacità di leggere l’interno. E parlare di “brand Napoli” va purtroppo in quella direzione di copertura e di annebbiamento, perché i brand sono affari del marketing e della pubblicità, mentre una città è un organismo fragile, che va sorvegliato e curato. Quello che la città rischia è un turismo dalla forma di caramella Polo, con l’aspetto del famoso confetto inglese aromatizzato, ricordate? Il “buco con la menta intorno”.

Napoli corre seriamente il rischio di essere circondata da un bellissimo contorno turistico, ma di restare al centro con uno scintillante vuoto se agli entusiasmi non farà seguire una programmazione seria su servizi, trasporti, sicurezza, decoro urbano, decentramento e allargamento delle aree di interesse, diversificazione dei flussi di visitatori, aperture all’apporto dei contributi dei privati, senza apriorismi o rifiuti ideologici a prescindere. Ma soprattutto se non dice chiaramente di voler essere, da oggi e per il futuro, una città “con” i turisti e non “dei” turisti. È disperante, da questo punto di vista, assistere all’agonia di tante città gloriose, vive, brulicanti di attività che magari per secoli e a volte per millenni sono sopravvissute ai morsi della storia – addirittura a guerre, pestilenze, carestie – e che adesso, una dopo l’altra, crollano, si svuotano, ridotte a fondali teatrali su cui si recita una stanca pantomima di arrivi, partenze, capannelli di giapponesi sudati e cibo spazzatura tutto uguale.

Dove un tempo ferveva letteralmente la vita – Venezia è il primo tra i molti esempi possibili – ora si stende un paesaggio tutto perfettamente uniforme di catene di ristoranti, bancarelle anonime di paccottiglia fatta in Cina di collanine e braccialetti. Quella che era una vicenda piena di intelligenza e diversità, ora è tutta racchiusa in un prospetto d’agenzia di viaggio che leva il terreno sotto ai piedi ad abitanti e residenti, dove quello che una volta era il centro storico è diventato un residence per turisti, con le case magari adibite ad alberghi e ristoranti e il solito mercatino che vende ciò che si trova in tutto il resto dei mercatini della città.

Offrire efficienze, trasporti e servizi a chi arriva, ma mantenere la città nelle mani di chi resta: è un programma ambizioso ed enormemente complesso, per il quale non si può che augurare la migliore delle sorti all’amministrazione che se ne deve occupare, ma anche alla città che rischiamo di perdere.