Turismo a Napoli, tornano gli stranieri: «E per Pasqua è quasi sold out»

Riecco gli stranieri. Quello appena trascorso è un weekend importante per l’economia partenopea, perché segna il gran ritorno dei vacanzieri internazionali. Tornano quasi sold out i grandi alberghi di via Partenope e tornano a riempirsi i bus di City Sightseeing al Maschio Angioino. Le prospettive di pienone resistono anche in prospettiva di Pasqua: nonostante il Covid non ancora sparito e nonostante la guerra tra Russia e Ucraina, Napoli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati