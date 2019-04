Napoli, turista ferito da crollo del fregio: «Se mi salvo non tornerò mai più in questa città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Aprile 2019, 22:44

La vacanza nel centro Napoli, ovvero la tragedia raccontata dal sedicenne tedesco che ieri ha rischiato la vita all’incrocio tra corso Umberto e Mezzocannone, e dai suoi familiari ancora sconvolti. «Sono spaventatissimo - ha detto Sebastian Schumann a sua madre Peggy, poco prima della Tac, nella stanza del pronto soccorso dell’Ospedale del Mare - Non credo che tornerò mai più in questa città». Negli occhi non solo la paura, ma anche la rabbia e l’amarezza di chi ha visto un bel momento...