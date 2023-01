La città tira il fiato. Passata l’orda turistica di queste settimane, con qualche benedetta pioggia che ne ha pulito le strade, si può tornare a usare l’unico mezzo di trasporto pubblico efficiente in via ordinaria in questa città, la pedicolare. Unica mobilità affidabile per i napoletani con normale deambulazione, anch’essa andata in crisi nell’ondata turistica tra dicembre e prima settimana di gennaio. Per l’affollamento parossistico del lungomare, del centro storico – amplissimo per altro a Napoli – si è arrivati ad ipotizzare in alcune strade la viabilità pedonale a senso unico, “come in altre città” d’arte e cultura.

Immaginate un po’ di abitare a Palazzo Filomarino, già casa di Benedetto Croce, di dover andare a fare una commissione uscendo dal portone a destra a Piazza del Gesù, passato l’angolo di San Biagio dei librai, e che quello sia il senso unico consentito per uscire di casa. Per tornare dovreste salire su via Tribunali fare in senso inverso pedonale tutto l’anello e ridiscendere su San Biagio dei Librai per tornare a casa. La sola idea è aberrante. Ma il fatto che altrove pare sia stata realizzata la rende un infausto scenario possibile. Mi si dirà: “catastrofismo onirico”. Può essere. Però l’ultimo mese è stata una catastrofe reale. Flussi inumani di umani senza controllo in giro allo stato brado con l’unica possibilità non di fruire di arte e cultura, neanche della visione della facciata dei palazzi, ma di alimentarsi al fast food all’aperto che è diventata la città; al massimo potendo scippare da negozi di chincaglierie oleografiche un “ricordo” di Napoli.

Una bolgia, non diversa dal lungomare, dove per vedere il mare se sei nella folla devi guadagnare la balaustra verde sulla scogliera, sperando che non ti buttino giù, dopo il solito pasto deglutito in uno delle decine di ristoranti servoassistiti dal parcheggio abusivo a ridosso di tutta linea di costa pedonalizzata.

Un turismo di massa folle, larghissimamente low cost, che sta ridisegnando il quadro abitativo del centro storico, non solo sul piano degli usi commerciali del fronte strada, ma nella spinta a buttar fuori gli abitanti per fare di ogni casa che si liberi una struttura di “accoglienza”.

Se questo quadro si aggiunge alla devastante movida del fine settimana, che vede affluire a Napoli un hinterland di una vivibilità evidente ancora più disperata, se può ritenere un sollievo, uno svago “scendere” a Napoli in queste condizioni, è del tutto chiaro il piano inclinato della “gentrificazione” – della perdita di residenti – di ogni area di pregio della città. Fingiamo di esserne felici, perché questo rappresenterebbe il “riconoscimento” del mondo del fascino di Napoli. Fascino che se c’è ancora, dall’arte alla cultura alla natura, non è certo merito nostro, di questa generazione che lo sta dilapidando mangiandone per usura il “capitale” base, non solo la sua vivibilità ambientale, ma la stessa città “fisica”, di pietra: per chilometri di marciapiedi non c’è una mattonella, un basalto, un cubo di porfido al suo posto, e il bottegume che ha svisato chilometri di facciate di palazzi storici ha stracciato qualche residua vestigia sopravvissuta al progetto Sirena, con cui pure in passato di quelle facciate si era tentato il recupero. Ma si dice: “gira il soldo”, e giù i dati delle decine di milioni incassati. Ma da chi? E al nero o in bianco? E a quali condizioni?

Diciamocelo con franchezza: è una resa all’economia del disordine, quando non peggio, che da decenni (e ha avuto il suo apice con le sindacature di de Magistris) svolge la funzione sostitutiva di una modernità produttiva che non c’è o ci siamo lasciati alle spalle con la dismissione di quanto era stato fatto con la Cassa per il mezzogiorno. Mettere davanti il solito pugno di eccellenze formative o più o meno “creative” è una magra consolazione, per centinaia di migliaia di napoletani per i quali quel soldo che gira significa solo una vita più agra ed amara. Quest’economia del turismo di massa senza governo alcuno, affidata al “fai da te” talora geniale (l’aggiornamento della fila vicaria per gli utenti all’anagrafe di piazza Dante di decenni fa per i siti storici oggi a dieci euro l’ora, meriterebbe il filo narrativo di una sociologia descrittiva) di chi deve cavar sangue dalle pietre, un po’ di soldi dalla sua storia, sostituisce l’economia del contrabbando di sigarette di una città che negli anni ’50 usciva dalla guerra, e non aveva ancora trovato una sua cifra produttiva. Ma questa sostituzione è molto più distruttiva: lì si distruggevano polmoni, qui si sta distruggendo il polmone vitale della storia e dell’ambiente di questa città.

Penso sia venuto il momento di guardare in faccia questa deriva, per capire se siamo ancora in tempo ad evitarci come napoletani questo destino. Ricordo ai napoletani “abbienti”, che purtroppo danno in fitto i loro immobili a cifre esorbitanti a quest’economia del disordine, che non hanno a disposizione dolci colline dove migrare, come ad esempio a Firenze; ed anche Capri è già troppo affollata e avviata allo stesso destino. Si ricordassero di essere una borghesia che pensa, se è ancora in grado di farlo, e non solo di mettersi a disposizione come “professionisti” di questo disordine civile pseudo-produttivo. Di cui per altro si lagnano nei salotti. Ma il punto fondamentale è amministrativo e politico.

Sono tra quelli che pensano che questa città avrebbe bisogno di un assessore alla cultura, ma magari lo penso per deformazione professionale, e faccio poco testo; comunque sono disposto a soprassedere in cambio di un assessore alla vivibilità urbana dotato dei mezzi operativi e del mandato politico-amministrativo di evitare a Napoli la gentrificazione del suo centro storico, e delle sue aree di pregio, che avanza a grandi passi.

Miracoli immediati non si possono chiedere a nessuno, la razionalità operativa non lo consente; ma credo che questa amministrazione dovrebbe avere i mezzi culturali e mentali per dare alla città un piano di consiliatura per restituire Napoli ai napoletani, per evitarne il collasso civile e urbano; per non tradirla per i trenta denari di un turismo non governato e senza qualità.