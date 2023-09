Tutto è bene quello che finisce bene. Anzi, benissimo. Dopo aver raccolto due punti in tre partite, il Napoli è tornato a vincere. Questi 4 gol sono un segnale inviato a chi lo precede - almeno per ora - in classifica. Li ha fatti sfoderando una prestazione di vero orgoglio e di alta qualità, quella che Garcia aveva sollecitato dopo il pareggio e le polemiche di Bologna.

L’Udinese è avversario di terzo livello ma è stata schiacciata dagli azzurri. Forte determinazione abbinata a una valida organizzazione, con la squadra che ha iniziato a mostrare il suo vero volto, riproponendo quello spettacolo che i Campioni confermano di poter sempre offrire. A lanciare il Napoli verso il successo è stato lo straordinario Zielinski, non una giocata sbagliata, autore del gol su rigore, con il pallone afferrato prima che sul dischetto si presentasse Osimhen, il primo tiratore nella gerarchia di Garcia. Ma Piotr - tanta qualità in questo avvio di stagione, aspettando che arrivi il momento per rinnovare il contratto dopo il gran rifiuto agli arabi - ha compreso il delicato momento di Osimhen e si è presentato sul dischetto.

Sono state ore complicate per Victor. Il Napoli era stato involontariamente in grado di creare nuove tensioni, dopo quelle di Bologna, con il video su Tik-Tok che ha fatto infuriare il giocatore e il suo agente Calenda. Una brutta storia di foto con la maglia azzurra tolte dai social - e il gesto dell’attaccante ha irritato la tifoseria - e di un filmato girato (ma da chi?) all’esterno dell’hotel della squadra con le immagini di una presunta freddezza di Osimhen nei confronti di alcuni compagni.

Uno scivolone, quel video su Tik-Tok che ironizzava sul rigore sbagliato e con altre immagini che in Nigeria sono state etichettate razziste, e una forte reazione, spia di un rapporto non sereno tra le parti. Garcia, un allenatore che maneggia i social, ha commentato: «Episodi maldestri». Ha perfettamente ragione. Ci vuole un altro clima per favorire una relazione che si è complicata anche perché, nonostante una dozzina di incontri, De Laurentiis e il procuratore del bomber non hanno raggiunto l’intesa per il prolungamento del contratto.

È possibile che i 12 milioni offerti dal Napoli, alla fine, non convincano l’attaccante, che dall’Arabia Saudita (Al-Ahli) aveva ricevuto una proposta pari al triplo? Non rinnovare - adesso o tra qualche mese - può significare per De Laurentiis vedere ridotta la cifra che eventualmente proporrà in estate un club straniero per Osimhen, altro che il “duecentino” vagheggiato a luglio.

Per fortuna, di questa storia non vi è stato alcun riflesso sul campo, in una notte che ha riportato la tifoseria al recente ed esaltante passato. In casa dell’Udinese, del resto, era stato vinto lo scudetto il 4 maggio. Osimhen ha piazzato il secondo gol con un’elegante conclusione. Non si è concesso a una smodata esultanza, però i compagni lo hanno abbracciato con trasporto particolare e lui è corso verso la panchina. Ma per un abbraccio a Lindstrom.

A Garcia ha dedicato a malapena uno sguardo freddo e poi una stretta di mano quando lo ha richiamato in panchina per fare posto a Simeone dopo un’ora. Sta ad Osimhen, al tecnico e alla dirigenza fare il modo che i toni si possano stemperare e che il Napoli torni ad essere la casa dell’allegria, com’era accaduto nello scorso campionato, quando volò verso lo scudetto, schiacciando qualsiasi avversario. E come si è visto ieri. Il sorriso lo ha ritrovato Kvara, che ha spezzato l’incantesimo. Dopo 193 giorni ha segnato (e che gol) dopo aver centrato due volte il palo (e, per inciso, aver procurato il rigore). Splendido segnale, come quello della rete di Simeone, un panchinaro che è sempre ispirato.

La crescita di Anguissa di Lobotka, il sincronismo della coppia Ostigard-Natan e gli arretramenti di Politano e Kvara hanno consentito alla difesa di essere più compatta, superando fragilità pagate a caro prezzo. Al di là della qualità della squadra, mai messa in discussione, si è rivista la voglia di lottare fino allo stremo. Benissimo si sono calati nella loro parte Natan, alla seconda convincente prova da titolare, e Lindstrom, schierato nella ripresa: due ottimi rinforzi, per quanto si è visto ieri. E intanto si è fermata l’Inter, battuta dal Sassuolo: gli azzurri, che hanno finalmente ritrovato se stessi, sono ora a -4 dalla capolista.