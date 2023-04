Lo sfregio alla Grande Bellezza. La vergogna nelle settimane più emozionanti. Lascia un segno profondo quanto è accaduto domenica sera in Curva B, con le violenze dei gruppi ultrà.



E con i cori contro De Laurentiis - il presidente del Napoli che sta per vincere lo scudetto - accompagnati dall’accensione di fumogeni, vietati negli impianti sportivi. Quello era un segnale chiaro: qui comandiamo noi. Ma tale segnale provocatorio è stato respinto con forza dal club, dalle istituzioni e dalla città, che si sente offesa perché nulla poteva giustificare violenze fisiche e verbali, con altri spettatori che sono scappati da quel settore appena è scoppiata la rissa in preda al panico. Gli atti di prepotenza che si verificano in questa e altre zone dello stadio Maradona, peraltro, da tempo sono state denunciate anche attraverso lettere al Mattino.

Ieri Napoli si è risvegliata pensando a quelle immagini, non alla sconfitta contro il Milan. Si tratta del contesto peggiore per il Napoli vicino al trionfo. Una cosa sono le proteste civili (quella nel piazzale dello stadio Maradona prima della partita per chiedere di modificare il “regolamento d’uso” sull’ingresso di bandieroni e tamburi nello stadio), un’altra le scene che si sono viste durante la partita. Pensavamo che appartenessero al passato, all’epoca pre-fallimento, quando la squadra lottava per la salvezza e vi era un clima pesantissimo al San Paolo. Ma ora gli azzurri - al netto di una sconfitta che non dovrebbe lasciare alcuna traccia - stanno facendo un glorioso cammino verso il tricolore. Come si possono coniugare gioie e violenze? Perché non dovremmo goderci, tutti insieme, questo momento di felicità?

Dal presidente al tecnico e agli straordinari calciatori il Napoli va difeso. De Laurentiis ha avuto un atteggiamento rigoroso nei confronti dei gruppi ultrà fin da quando - dicembre 2006, campionato di serie B - ne denunciò alcuni alla Procura della Repubblica dopo il lancio di petardi nella partita contro il Frosinone. C’era in atto un ricatto. Dopo gli scontri sull’autostrada tra tifosi di Napoli e Roma l’8 gennaio scorso, le regole sono diventate più severe all’interno dello stadio. I gruppi organizzati non le accettano.

Liberi di farlo ma non pensino di imporre le loro con certi metodi. Si contano finora decine di Daspo per vari reati, possibile che ne scattino altri al termine delle indagini sui fatti di domenica che sono state avviate dal procuratore aggiunto Sergio Amato, coordinatore del pool sui reati da stadio. «Napoli siamo noi», urlano - quando decidono di urlare - dalle curve. Se loro davvero “sono” Napoli, diano un’immagine degna della città che è tra le più gettonate mete turistiche e culturali e della squadra che sta scrivendo pagine di storia del calcio. Macchiare questa annata è la peggiore sconfitta e, come ha sottolineato Spalletti, c’è il rischio che questo clima penalizzi la squadra, anche se il suo Napoli - nei due mesi di stop alle trasferte dei tifosi deciso dal Viminale - ha vinto sempre, trovando dentro di sé le energie per superare gli avversari e volare sempre più in alto. Chi scatena violenze, danneggia coloro che vanno allo stadio per sostenere la squadra: ed è a questi, soltanto a questi, che il tecnico e gli azzurri devono rivolgere i loro messaggi.

Alla luce di quanto è accaduto domenica al Maradona, emergono comprensibili preoccupazioni delle istituzioni in vista della partita di martedì per i quarti Champions contro il Milan e per le feste scudetto che il sindaco Manfredi, con il supporto di Prefettura e Questura, vuole organizzare in piazza del Plebiscito e in altri quartieri. Eventi “diffusi”, in più punti di Napoli, appunto perché l’obiettivo è coinvolgere tutta la città. Ma lasciando fuori, con provvedimenti forti, chi vorrebbe portare i suoi veleni e le sue violenze nello stadio e in piazza.